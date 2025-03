Mărțișorul autentic, promovat la Iași: Meșteri populari din Moldova, Rep. Moldova și Ucraina prezintă creațiile lor. „Un crâmpei de primăvară”

Reporterii „Ziarul de Iași” au discutat cu unii dintre meșterii populari prezenți la târg pentru a descoperi tehnicile lor de lucru și povestea fiecărui mărțișor expus.

Silvia Cozmîncă, președinta Asociației ART – Meșteșugurile Prutului, este un exemplu viu al pasiunii pentru meșteșuguri.

„Meșteșugul meu se numește împletituri prin tehnica nodurilor, o tehnică răspândită. Este un meșteșug pe care l-am văzut pentru prima dată în Germania în urmă cu mai mulți ani, pentru că eu la bază sunt inginer chimist și am fost profesor la un liceu unde am predat chimie, iar astfel, printr-un proiect, am avut niște cursuri de formare și am văzut pentru prima dată aceste minunate păretare făcute prin tehnica nodurilor. Apoi, m-am dedicat acestui meșteșug, creând obiecte ornamentale și de uz casnic, cum ar fi suporturi pentru ghivece, brățări și păretare. Totul este lucrat manual, fără unelte speciale, folosindu-mi doar degetele și un croșet. Materialele principale sunt sfoara din iută, bumbacul sau mătasea”, a explicat Silvia Cozmîncă.