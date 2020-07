Mărturia tinerei educatoare din Iași de pe patul de spital. „Am avut două simptome”

O tânără din Iași infectată cu COVID, internată de trei zile la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, a povestit ce a simțit și când a început să se îngrijoreze. Ea nu a avut toate simptomele pe care le au alte persoane bolnave, dar are plămânii afectați.

Tânăra este educatoare și știa că o fetiță din grupa ei fusese diagnosticată cu coronavirus.

„La mine simptomele nu au fost cele obișnuite, adică am avut doar două: oboseală maximă, credeam că e de la căldură, eu fiind deja în izolare la domiciliu, și apoi probleme de respirație. M-am panicat și am sunat la 112, ținând cont că intrasem în contact cu o persoană confirmată”, a povestit Paula Trofin.

A povestit apoi ce s-a întâmplat după ce a sunat la 112.

„Au venit, m-au luat la UPU, mi-au făcut acolo toate testele, analize, CT, la inimă, și după aceea, în funcție de CT, că a apărut acolo o imagine de geam mat și se specifica că e o formă de coronavirus, dar se așteaptă și analizele exsudatului nazal și faringian. Atunci m-au transferat la Infecțioase. Și în aceeași seară am primit și rezultatul și m-au mutat în salon”, a relatat Paula Trofin.

„Nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare, nu am avut tuse, nici dureri în gât, nici febră. M-a afectat direct la plămâni. (...) E o afecțiune medie, nu e gravă, dar n-am simțit-o, adică s-a întâmplat atât de repede, fără simptomele acelea de care vorbește toată lumea. Credeam că sunt asimptomatică și am scăpat”, a povestit tânăra.

Ea spune că a fost „fascinată” descoperind că fiecare pacient are propriul tratament pentru Covid-19, în funcție de starea lui.

