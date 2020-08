Mărturia tulburătoare a unui rezident din Iaşi, infectat cu Covid-19: “E groaznic! Un aer fierbinte, ca de cuptor”

Mărturie cutremurătoare a unui rezident de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. În timpul unei crize de tuse, respirând cu greutate, tânărul medic a povestit la Digi24 ce simte de opt zile, de când a aflat că are COVID-19. Alexandru Lazăr s-a infectat în timpul unei gărzi, la spital.

În unitățile de primiri urgențe se lucrează până la epuizare de când a început pandemia. Cadrele medicale nu mai stiu ce înseamnă odihna, sunt mulți pacienți, intervențile trebuie făcute rapid, dar și cu grijă, pentru că există risc de infecție cu COVID-19. E un preț pe care mulți medici îl plătesc, indiferent cât sunt de precauți.

Ce a povestit medicul Alexandru Lazăr, în direct la Digi24:

„Momentan, nu sunt prea binișor, este a opta zi (tușește). Tot simptomatic. Aștept cu nerăbdare o îmbunătățire.

Am trecut prin toate cascadele de simptome, inclusiv febră. Ce pot să zic? E groaznic! Am avut ocazia să văd și ca doctor, și ca pacient, e groaznic.

Doar starea asta, că pur și simplu simți nevoia de o gură de aer (inspiră și începe să tușească) și e un aer fierbinte, nu știu, ca de cuptor cu microunde, și vrei aer, asta și nimic mai mult.

Sper să fie bine. Îmi doresc să fie un pic mai bine și pentru mine, că e a opta zi și am început să mă îngrijorez că nu reușesc să mă îmbunătățesc cât de cât (respiră greu), chiar dacă colegii au grijă și am toate schemele de tratament, cu anticoagulant (tușește), cu antibiotic, cu antivirale, cu vitamine, cu tot. Momentan, e o pneumonie, în partea dreaptă, chiar acum mi s-au făcut raze, sunt curios ce-a ieșit (respiră greu).

Colegilor le doresc să fie foarte atenți, să nu se joace și să fie foarte atenți, să aibă grijă. Eu nu știu cum am reușit să mă infectez (tușește). Din martie, stau doar în focar, am fost și în misiuni (SMURD – n.r.), totul a fost așa, insiduos, tot debutul, nu mă așteptam (tușește) să fie.

Cel mai sâcâitor este senzația că n-ai aer (tușește).

Am bănuit că sunt infectat și am făcut testele, pentru că tot mi se înfunda nasul, îmi fierbeau ochii, am făcut subfebrilitate, mialgii, o tuse seacă, brusc instalate, care nu mai cedau. Atunci mi-am dat seama că e ceva dubios, m-am testat și după ce m-am testat m-am izolat acasă. A doua zi m-au chemat colegii să fac și un computer tomograf și s-au observat (tușește) modificări la nivelul plămânului drept, moment în care s-a decis internarea (se îneacă și tușește).

Doar că asta e foarte nasol, că la mine tot timpul… nu știu dacă am avut în astea opt zile 12 ore în care să merg bine, să am o pauză, tot timpul a fost groaznic, și cu tratamentul, și cu efectele gastrice și cu toate cele, dar mergem înainte (tușește).”

