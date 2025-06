Mărturii cutremurătoare de pe patul de spital. Ispas, fotbalistul ieșean care se gândea tot la Poli când și-a spart rotula în cinci bucăți, pe teren: „Am dureri groaznice!”

Transportat la spital direct de la meci, jucătorul a fost operat ieri, la o clinică privată din București, Medicover, de un doctor renumit, Ion Bogdan Codorean.

La aproape 24 de ore de la operație, fotbalistul care a impresionat și prin gestul pe care l-a făcut de pe targă, înainte de a fi urcat în ambulanță, când și-a încurajat colegii de echipă, trece în continuare prin momente grele.

„Am fost operat marți, timp de patru ore. Din câte am înțeles, a fost o operație dificilă, rotula fiind fracturată în cinci. Norocul meu a fost că ligamentele nu au fost afectate. Din păcate, în ciuda calmantelor puternice care mi se administrează, am, în continuare, dureri groaznice” a povestit Ispas, care a adăugat: „Din ce mi-au spus doctorii, operația a fost reușită. Trei săptămâni nu am voie nici să calc, apoi voi urma un tratament de recuperare. Conform primelor estimări, mai devreme de ianuarie nu voi putea juca fotbal. Totul depinde de evoluția zonei afectate”.

Deși nu a primit niciun mesaj de la cel care i-a provocat accidentarea, Christ Kouadio, Ispas nu-i poartă pică jucătorului bucureștenilor: „Am simțit din prima că e ceva grav, dar sigur nu a fost intenție. Trebuia însă să fie mai atent, eu am dat în minge înainte de a mă lovi. Ca fotbaliști, trebuie să evaluăm riscurile când intrăm într-un duel, altfel pot apărea accidentări grave”.

Pe lângă problemele majore de sănătate, fostul internațional de tineret al României este afectat profund și de retrogradarea ACSM: „Eu am pus mult suflet la această echipă. Nici în cele mai negre vise nu mă gândeam că vom retrograda, că vom pierde barajul cu Metaloglobus. Și din ambulanță, și de la spitalul de urgențe unde am fost dus inițial am urmărit meciul pe telefon, nu-mi venea să cred ce s-a întâmplat în repriza a doua. A fost un dezastru! Nici nu știu ce mă durea mai tare, sufletul, pentru retrogradare sau piciorul… Sper din toată inima să fie găsite soluții pentru ca Politehnica să o ia rapid de la capăt și să revină imediat în prima ligă, acolo unde îi este locul”.

După ce va fi externat din spital, Ispas se va recupera la Cluj, unde locuiește.

