Mărturiile umilitoare ale turiștilor UE care nu au fost lăsați să intre în Marea Britanie. ”Reținuți, amprentați și tratați ca pe niște criminali”

Numărul cetățenilor UE care nu ai fost lăsați să intre în Marea Britanie a crescut vertiginos în ultimele trei luni. Un total de 3.294 de cetățeni UE au fost împiedicați să intre în Marea Britanie, chiar dacă regulile post-Brexit înseamnă că li se permite să viziteze țara fără vize, comparativ cu 493 de cetățeni ai UE în primul trimestru al anului trecut, când traficul aerian era de 20 de ori mai mare, relatează The Guardian.

Publicația The Guardian a publicat mărturii ale unor cetățeni UE care acuză că sunt umiliți și tratați ca niște criminali la sosirea în Marea Britanie. Unii turiști au spus că au fost amprentați, reținuți și tratați ca pe niște mincinoși de către oficialii de frontieră înainte de a călători prin tunelul din canal sau cu feribotul la Calais. Sergio D'Alberti, un manager de hotel italian în vârstă de 51 de ani, care în prezent nu mai lucrează din cauza pandemiei Covid, a declarat pentru The Guardian că a fost ținut timp de șapte ore în portul francez după ce oficialii de la Forța de Frontieră din Marea Britanie au ajuns la concluzia că ar putea căpușa sistemul de ajutoare sociale.

Aceștia au spus că suma de 4.500 de euro (3.870 de lire sterline) pe care o avea la el „nu este suficientă pentru a acoperi toate costurile”. În plus faptul că nu avea bilet de întoarcere și loc de muncă s-au adăugat la suspiciunea că minte în prinvința scopului călătoriei. D’Alberti a călătorit de la casa sa de pe Coasta de Azur și plănuia să ajungă în Irlanda pentru a se întâlni cu familia soției sale în Kerry. În schimb, a fost ținut ore în șir, amprentat și fotografiat „ca și cum aș fi fost un criminal”, deoarece nu a rezervat hotel pentru călătoria sa după carantină și nu avea bilet de întoarcere.

"A fost oribil. Sunt dezgustat de felul în care am fost tratat. Nu am fost niciodată atât de umilit în viața mea. Nu voi mai merge niciodată în Marea Britanie. Pentru mine Marea Britanie nu mai există. Nu este în vocabularul meu. După Calais este Polul Nord ”, a spus el. Calvarul său din Calais a fost similar cu experiența trăită de o daneză, care făcuse o excursie de 10 ore din Iutlanda împreună cu iubitul ei. „Am mers cu el să-i vizitez familia. Am un loc de muncă aici în Danemarca și plănuiam să stau trei săptămâni. ” Și ei i s-a refuzat intrarea în Marea Britanie, deși avea bilet de întoarcere pentru 16 iunie și a insistat că își exercită dreptul de cetățean al UE de a vizita Marea Britanie fără viză.A mai încercat o dată să intre în UK sosind pe Heathrow unde, din cauză ca mai avea o încercare de intrare, a fost închisă 5 ore, plângând, într-o cameră de detenție a aeroportului. Angajații i-au verificat bagajele și au întrebat-o despre slujba ei din Danemarca și despre părinții ei.

Femeia a mărturisit că s-a simțit presată să spună că vine să locuiască permanent și ilegal în Marea Britanie. „M-a întrebat de ce intru în Marea Britanie și am spus că să-l vizitez pe iubitul meu”, a spus ea. „A spus imediat „trăiești” cu iubitul tău, așa că am repetat ”vizită ”. Deja îmi punea cuvinte în gură ”. Și D'Alberti, care începe un job în Bayonne, Franța, în iulie, a susținut că statutul său de șomer a fost transformat într-un motiv sinistru de călătorie de către oficiali și că planurile sale deschise au fost tratate cu suspiciune. „M-au amprentat. I-am întrebat: „Este normal să amprentați vizitatorii? Faceți asta tuturor celor de la graniță? Mi-au luat amprente de la fiecare deget. Apoi mi-au făcut o poză a faței, de parcă aș fi fost suspect”.

Cum explică Oficiul de Imigrări plângerile turiștilor

„Ne așteptăm ca Forța de Frontieră să trateze toate sosirile cu respect și să ia în considerare situația fiecărui pasager în mod individual. Publicul britanic se așteaptă ca noi să verificăm dacă oricine intră în Marea Britanie are dreptul să o facă, iar pasagerilor li se pot pune întrebări pentru a stabili motivul de intrare în Marea Britanie.”, a explicat Oficiul de Imigrări din UK.

Conform normelor privind imigrația, oricine intră trebuie să arate ”că este un adevărat vizitator”. Aceasta înseamnă că solicitantul trebuie să sigure oficiul de imigrări că va părăsi Marea Britanie după vizită; nu va locui în Marea Britanie și nu va face din Marea Britanie casa sa; și trebuie să aibă fonduri suficiente pentru a acoperi totul în călătorie, inclusiv călătoria de întoarcere și orice costuri ulterioare, precum cel pentru tratament medical privat planificat.”

Sursa: observatornews