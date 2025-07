Mărturisirile Simonei Halep după primul meci pe care l-a jucat la Iași

Ora de start a partidei, care a durat sub o oră, deși în program era anunțată de două ore, a fost modificată des, din cauza vremii. În ciuda vremii nefavorabile, tribunele Terenului Central al Bazei Sportive Ciric au fost aproape pline. La finalul disputei, Simona Halep a susținut o conferință de presă.

Iată principalele declarații date de fostul număr 1 mondial, care a abordat mai multe subiecte.

Atmosfera de la Iași

„A fost plăcut, atmosfera a fost foarte plăcută. Spectatorii s-au bucurat împreună cu noi de tenis, de joaca pe care am avut-o pe teren. Mulțumesc lui Andrei (n.r Pavel) și organizatorilor că s-au gândit la acest eveniment și mulțumesc și oamenilor care au venit, s-au întors după ploaie și au fost alături de noi. Am avut încredere că se va juca, trebuia să se oprească ploaia, pentru că am venit cu sufletul deschis, cu energie bună. A fost plăcut, chiar dacă a plouat un pic.

Iașul e un oraș frumos, oamenii sunt foarte plăcuți. Bine, oriunde mă duc în România sunt primită cu multă căldură și asta mă ajută tare mult și-mi face plăcere. Sper să revin la Iași și să mai avem astfel de evenimente în țară”.

Turneul masculin de tenis de la Iași

„Sunt nume importante, ca Stan. Orice turneu făcut în România e un mare plus pentru sportul românesc, pentru tenisul românesc. Felicitări tuturor organizatorilor care fac astfel de turnee, e un mare plus”.

Turneul feminin de la Iași, de săptămâna viitoare

„Am auzit că vor fi opt jucătoare din România săptămâna viitoare. E un lucru foarte, foarte bun, care arată că tenisul feminin e în creștere. E un lucru pozitiv pentru copilași. Sper să fie motivați de acest lucru și să se apuce cât mai mulți de tenis, pentru că e un sport deosebit. Eu când aveam 15 ani jucam turnee de 10.000, acum sunt turnee mult mai mari, și asta contează mult pentru tenisul românesc”.

Preocupările actuale

„Sunt doar patru luni de când nu am mai jucat, nu a trecut atât de mult timp. Îmi lipsește tenisul, dar sunt și foarte bine fără el, trebuie să recunosc. Sunt într-o perioadă de odihnă completă, după o perioadă destul de grea. Îmi doresc să mă odihnesc, au fost mulți ani grei.

Azi mă bucur tare mult c-am putut să revin pe teren zâmbind și având plăcerea de a juca, alături de colegii mei, de prietenii mei, pe care i-am cunoscut datorită tenisului. Nu mai sunt în formă, că nu m-am mai antrenat. Tenisul nu-l voi uita însă niciodată, îmi face plăcere să joc, dar așa, puțin, nu de performanță”.

Viitorul tenisului românesc

„Sperăm cât mai curând să avem o nouă campioană. Asta ține de fiecare sportiv. Să muncească, să fie serioși și să se dedice în totalitate. Fără dedicare nu se poate. Sper că mulți copii să urmeze exemplul meu și al lui Andrei (n.r. – Pavel), care am făcut tot ce am putut să ajungem cât mai sus”.

Meciul de retragere

„La meciul de retragere, care sper să se întâmple, cred că va fi un moment emoționant, dar mai este un an de zile până atunci. Acum, pentru mine va veni un moment unic, să merg la Wimbledon, la tribuna regală, unde mă voi bucura de ceea ce am realizat în trecut, ca să trăiesc în prezent”.

Andrei Pavel, care a colorat cel mai tare atmosfera „demonstrativului” de azi, a spus: „Și eu m-am simțit incredibil de bine. Trebuie să-i mulțumim Simonei că a acceptat să vină la Iași, și-a făcut program în condițiile în care va fi în tribuna de onoare la Wimbledon. Le mulțumesc și lui Stan, Alexandra, Raluca, Horia și Cornel și tuturor organizatorilor. Am avut un pic de ghinion cu vremea, dar mulțumim tuturor spectatorilor, care au rămas sau au revenit și ne-au încurajat”.

