Mașina a fost vândută, dar cumpărătorul refuză să o treacă pe numele lui? Ce instituție trebuie să anunțe fostul proprietar ca să evite problemele 

După semnarea contractului de vânzare-cumpărare, este important ca vânzătorul să meargă la Direcția de Impozite și Taxe Locale/Direcția Venituri Buget Local din localitatea de domiciliu, în vederea scoaterii vehiculului din evidențele fiscale.

Această etapă este esențială, având în vedere faptul că tot mai mulți proprietari de mașini se confruntă cu situația în care vând un vehicul, iar cumpărătorul întârzie sau chiar evită să îl treacă pe numele lui. În aceste cazuri, fostul proprietar riscă să primească amenzi pentru rovinietă, parcare sau chiar pentru accidente produse cu mașina pe care nu o mai deține.

Cum poate vânzătorul să evite probleme după tranzacția auto

Din acest motiv, este important ca vânzătorul să urmeze pasul oficial, notificarea la Direcția de Impozite, după cum reiese din informațiile disponibile pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Astfel, mașina va fi scoasă din evidențele fiscale, iar instituția va trimite automat o notificare către DGPCI, responsabilă cu actualizarea bazei de date a vehiculelor. Din acel moment, mașina va trece oficial la cumpărător, iar fostul proprietar este protejat de eventuale amenzi sau sancțiuni. Este recomandat să se meargă la instituție cu actele care dovedesc vânzarea, de regulă contractul de vânzare-cumpărare. În lipsa acestuia, autoritățile vor solicita alte documente justificative, iar dacă acestea nu există, singura soluție rămâne instanța de judecată.

Ce se întâmplă după notificare

Dacă noul proprietar nu înregistrează vehiculul în termen de 90 de zile, înmatricularea se suspendă automat. Suspendarea nu echivalează cu radierea, arată DGPCI, însă mașina nu mai poate circula legal. În caz contrar, șoferul riscă amendă și reținerea plăcuțelor de înmatriculare. Mențiunea privind suspendarea apare în sistem și este vizibilă pentru toate autoritățile care aplică sancțiuni contravenționale.

Această procedură este reglementată prin O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și prin Legea nr. 241/2019, care stabilește pașii pentru înmatricularea și suspendarea vehiculelor.

De ce este important să fie anunțate instituțiile statului

Fără această procedură, toate amenzile și notificările vor fi trimise pe numele fostului proprietar, chiar dacă mașina nu mai aparține acestuia. S-au înregistrat cazuri în care foști proprietari au primit amenzi pentru rovinietă, procese-verbale pentru lipsa asigurării RCA sau citații de la Poliție pentru fapte rutiere la care nu au participat.

