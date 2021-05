Maşină distrusă de copac: ghid de luptă cu Primăria ca să obțineți despăgubiri

„Ziarul de Iaşi” publică astăzi un articol extrem de util în această perioadă a furtunilor, când zeci de ieşeni îşi găsesc în parcare maşinile avariate de crengi, uneori chiar de copaci căzuţi peste ele. Am plecat de la trei cazuri concrete, din instanţe. Astfel, magistraţii Tribunalului au luat în discuţie zilele astea mai multe cazuri în care ieşenii au cerut despăgubiri din partea Primăriei pentru maşinile avariate de crengi sau copaci rupţi de vânt. În primă instanţă, Judecătoria a dispus fie că Primăria este bună de plată, fie că ea este exonerată de orice răspundere. Diferenţa între sentinţe a fost dată de regimul juridic al copacului sau de specia acestuia, şi nu numai. Dacă sentinţele vor rămâne definitive, recomandarea implicită ar fi să verificaţi înainte de a parca dacă nu cumva arborele din apropiere este de esenţă moale sau aparţine altcuiva decât municipalităţii. În orice caz, înarmaţi-vă cu chitanţe, pentru că proba cu martori nu este acceptată la solicitarea de despăgubiri în valoare de peste 250 de lei.

„Ziarul de Iaşi” a reţinut trei speţe: ieşeni cu maşini distruse în parcare de copaci sau crengi, care au dat Primăria în judecată, dar au avut parte de sentinţe diferite, de la caz la caz. Într-un prim caz, Z.A. a cerut Primăriei să-i achite contravaloarea reparaţiilor necesare autoturismului său, un BMW 120d. Acesta fusese avariat pe 10 martie 2019, în jurul prânzului, de o creangă ruptă dintr-un copac situat în apropierea blocului din cartierul Socola, unde locuia. A.Z. a sunat la 112, iar avarierea maşinii de către creanga ruptă a fost consemnată într-un proces-verbal al Poliţiei Locale. În apărare, municipalitatea a adus argumente cel puţin discutabile.

Astfel, reprezentanţii Primăriei au afirmat că reclamantul nu a făcut dovada împrejurărilor în care se produsese evenimentul, deşi acestea erau înregistrate oficial de Poliţia Locală, dar nici a faptului că avariile s-ar fi produs din vina municipalităţii. În plus, Z.A. nu indicase nici specia din care făcea parte copacul. Primăria a invocat şi faptul că, pentru ziua de 10 martie, fusese emisă o avertizare de cod galben, respectiv ninsori viscolite la peste 1.800 m altitudine şi rafale de vânt în Moldova de 60-70 km/h. Faptul că la munte era viscol ar fi reprezentat astfel un caz de forţă majoră la Iaşi. Un alt argument adus în instanţă de reprezentanţii municipalităţii a fost faptul că arborele se afla pe terenul proprietate privată din blocul respectiv, răspunderea revenind astfel asociaţiei de proprietari. În aceste condiţii, Z.A. a chemat în judecată şi asociaţia.

Copacul, al Primăriei sau al Asociaţiei?

În faţa judecătorilor, asociaţia a arătat totuşi că respectivul copac aparţine municipiului, ca administrator al spaţiului verde, toaletarea arborilor fiind exclusiv atributul Primăriei. În plus, asociaţia a arătat documente că înştiinţase încă din 2017 Biroul Spaţii Verzi cu privire la copacii uscaţi din apropierea blocului. Biroul răspunsese asociaţiei că „vor fi luate măsurile ce se impun”. Fără să se întâmple însă nimic. Pentru mai multă siguranţă, judecătorii au cerut Primăriei să spună dacă arborele face parte din proprietatea publică, sau din cea privată a asociaţiei. Iar răspunsul primit a fost surprinzător: el era inventariat în Registrul Local al Spaţiilor Verzi, aparţinând deci Primăriei, nu asociaţiei. Sentinţa Judecătoriei a fost că Primăria este bună de plată, trebuind să-i achite reclamantului 23.100 lei în contul reparaţiilor autovehiculului, şi 4.275 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Apelul municipalităţii, care s-a declarat nemulţumită de sentinţă, a fost înregistrat chiar alaltăieri pe rolul Tribunalului.

Un caz diametral opus: al unei ieşence cu Golf IV

Într-un alt caz, decizia Judecătoriei a fost diametral opusă. Ieşeanca M.P.D. ceruse Primăriei 14.300 de lei în contul avariilor produse la autoturismul său VW Golf IV de o creangă ruptă dintr-un copac de lângă parcarea căminului Iaşitex, unde locuieşte. În plus, femeia a cerut şi 4.700 de lei, în contul deplasărilor pe care trebuise să le facă cu taxiul, după avarierea maşinii sale. În seara zilei de 24 mai 2019, când se produsese incidentul, nu bătea vântul şi nici nu ploua, după cum afirmă M.P.D. Incidentul a fost semnalat la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi la Poliţie. Din nou, municipalitatea a invocat în apărare faptul că femeia nu indicase specia copacului şi că nu s-ar fi făcut dovada împrejurărilor în care se produsese evenimentul şi a faptului că avariile s-ar fi produs din vina municipalităţii.

Şi tot din nou, a fost prezentat buletinul meteo pentru ziua respectivă, când fuseseră emise informări privind precipitaţii torenţiale de 15-25 l/mp şi pe alocuri de 35-40 l/mp. Deşi nu era vorba nici măcar de un cod galben, ci doar de o simplă informare, gradul minim de alertă, municipalitatea a invocat forţa majoră. Ultimul argument a fost cel că arborele nu aparţinea Primăriei. Apărarea municipalităţii a fost respinsă de judecători, care nu i-au dat însă dreptate nici reclamantei. Aceasta prezentase în instanţă doar un deviz estimativ al reparaţiilor necesare autoturismului, nu şi dovada că acestea ar fi fost efectiv realizate. În plus, „Un VW Golf IV din anul 1999, motorizare pe benzină, are preţul maxim de 1.300-1.400 euro pe piaţă, aspect ce reprezintă un fapt notoriu. Or, pretinsele cheltuieli de reparaţie apar ca fiind vădit disproporţionate faţă de valoarea de piaţă a maşinii, făcând cu atât mai puţin veridică existenţa prejudiciului pretins de reclamantă, cel puţin la valoarea indicată în acţiune”, au remarcat judecătorii. Nici pentru cheltuirea a 4.700 lei pe deplasările cu taxiul, femeia nu adusese vreo dovadă clară. Apelul depus de M.P.D. împotriva sentinţei se află pe rolul Tribunalului, acesta rămânând în pronunţare.

Caz respins: şofer vinovat că a parcat sub copac de esenţă moale

Un automobil avariat în Tătăraşi de un copac rupt a adus şi societatea Coseli SA în postura de reclamant, într-un proces împotriva Primăriei. De această dată, reclamantul a precizat în plângere specia din care făcea parte copacul, respectiv un plop. Municipalitatea a invocat în apărare doar starea de forţă majoră şi faptul că plopul nu îi aparţinea. Magistraţii Judecătoriei au constatat însă că arborele era al Primăriei, situat fiind pe domeniul public. Pentru copaci din apropiere fuseseră emise note de comandă privind toaletarea, nu însă şi pentru acesta.

Totuşi, acţiunea depusă de Coseli SA a fost respinsă, ca neîntemeiată. Şoferul societăţii ar fi trebuit să aibă grijă în preajma cărui copac parchează, au conchis judecătorii în această speţă. „Potrivit studiilor efectuate de specialişti, plopul este un arbore cu lemn de esenţă moale, şi se poate rupe cu uşurinţă în caz de furtună, deci, chiar şi în cazul în care acesta nu este uscat, aspect ce ar fi trebuit să fie avut în vedere de cel care a parcat autoturismul în locul respectiv, având în vedere condiţiile meteorologice”, au argumentat judecătorii, acceptând forţa majoră ca justificare a incidentului. Ieri a avut loc primul termen al apelului declarat de Coseli SA împotriva sentinţei.

Rămâne de văzut cum se va finaliza. Concluzia, după aceste trei speţe atât de diferite, este că, dincolo de posibilul subiectivism al unei instanţe sau alta, orice amănunt legat de locul parcării, atunci când o lăsaţi lăngă bloc, este extrem de important. V-aţi uitat vreodată cu atenţie la copacul de deasupra maşinii, ca să vedeţi ce specie este, şi dacă este una de esenţă moale sau tare?