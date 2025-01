Mașinile chinezești își fac loc pe străzile din Iași. Cea mai vândută marcă este MG

„Noi am început vânzările de MG anul trecut și, spun eu, a mers foarte bine, având în vedere că a fost doar primul an. Am vândut o sută de unități în Iași și în regiune. Mașinile acestea sunt foarte bune și atrag clienții nu doar prin faptul că sunt hibride, sau prin tehnologii, ci și prin siguranța pe care o oferă. Dar cel mai mare atu este garanția extinsă, de șapte ani, pe care nu o oferă nicio altă marcă de autoturisme. Dacă producătorul își permite să ofere o garanție pe o durată atât de mare, cu siguranță se bazează pe studii și pe cifre. Pentru că nimănui nu-i convine să iasă în pierdere”, argumentează directorul general al Open Auto Center SRL.