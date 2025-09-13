Măsuri pentru reducerea timpului de așteptare până la examenul pentru permisul auto

Fostul prefect i-a predat succesorului, odată cu ștafeta, și problema deficitului de personal de la Serviciul de permise și înmatriculări. Ministrul Afacerilor Interne a anunțat deja câteva soluții.

Schimbarea de prefect la Iași a însemnat nu doar un schimb de ștafetă la reprezentanța Guvernului în județ, ci și transmiterea unor probleme care nu și-au găsit rezolvare de mai mulți ani.

O asemenea problemă a fost menționată de Luciana Antoci în bilanțul prezentat la finalul celor șase luni în care a condus Instituția Prefectului: timpul de așteptare pentru cei care nu au luat permisul auto din prima și cer o reexaminare a devenit exasperant de lung. Cât privește examinarea după finalizarea școlii de șoferi, programarea (la Iași) oferă locuri peste o lună, potrivit calendarului afișat pe pagina Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (www.drpciv.ro).

„Un timp de așteptare nepermis de mare”

„Așteptarea acolo are un timp nepermis de mare, întrucât sunt șapte posturi neocupate și nici nu pot fi ocupate pe cadrul legal pe care îl avem acum. Sunt două puncte de examinare, în Iași și Pașcani, iar personalul este insuficient. Din perspectiva aceasta e de lucru și trebuie să ducem la București mesajul că e de flexibilizat zona aceasta de restricții și de adaptat la caracterul fiecărui județ în parte”, a subliniat fostul prefect.

Problemele cauzate de lipsa de personal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor sunt însă vechi de mai mulți ani. Ministrul Afacerilor Interne este la curent cu situația de la Iași, cu atât mai mult cu cât un coleg de partid (și de Parlament) l-a interpelat exact pe această problemă.

„Deficitul de resurse umane este o situație cu care se confruntă majoritatea structurilor ministerului, astfel că în permanență, la nivel instituțional, se întreprind demersuri pentru reducerea acestui deficit, însă trebuie ținut cont de actualul context bugetar”, i-a răspuns ministrul Cătălin Predoiu deputatului Alexandru Muraru.

2.250 de candidați/ lună la 17 examinatori

„În prezent, sunt examinați lunar, la proba practică, la toate categoriile, aproximativ 2.250 de candidați. În zilele alocate pentru examinarea la categoria B sunt utilizați, în medie, între 9 și 11 examinatori, ținând cont și de necesitatea acoperirii ghișeelor de lucru cu publicul”, arată ministrul că a aflat cum stau lucrurile la Iași.

În acest moment, sunt atestați la nivelul Serviciului 17 examinatori, dar deficitul de personal înregistrat este de aproximativ 23 la sută.

Pentru acoperirea lipsei de personal, ministrul Afacerilor Interne menționează în răspunsul la interpelare că „în perioada următoare vor fi utilizați în mod curent toți examinatorii atestați prezenți în activitate, inclusiv cei de la compartimentul de înmatriculări”. Totodată, începând cu luna în curs, au fost organizate cursuri pentru acordarea „calității de examinator a lucrătorilor care îndeplinesc condițiile pentru categoriile B, C și CE”. Fără să excludă delegarea examinatorilor din județele limitrofe, ministrul Predoiu a anunțat și că la sfârșitul anului, doi absolvenți din promoția Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina vor fi repartizația la Serviciul de permise și înmatriculări de la Iași.

Publicitate și alte recomandări video