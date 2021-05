Matei Bejenaru - PRUT – lansare de carte (P)

Miercuri, 26 mai, de la ora 18:00, spațiul cultural hibrid Art+Design găzduiește lansarea cărții „Prut” de Matei Bejenaru. Invitați, alături de autor, sunt istoricul de artă Alina Șerban, sociologul Dan Lungu și criticul literar Doris Mironescu, iar discuția va fi moderată de George Pleșu.

Inițiat în 2011, proiectul PRUT reprezintă o arhivă de imagini foto-documentare dedicate teritoriului rural din bazinul râului Prut, cuprinzând în acest moment aproximativ 1500 de negative. Procesul de cartografiere a acestui areal, aflat în extremitatea estică a Uniunii Europene, a însemnat pentru Matei Bejenaru asumarea unui cercetări artistice de durată ce urmărește dezbaterea statutului unei lumi, cvasi-necunoscute.

Structurând, în formatul unei publicații de fotografie, materialului vizual acumulat în urma cercetării (județele Iași, Botoșani și Vaslui), volumul de față reușește să redea, de o manieră subiectivă, fenomene și manifestări de viață și cultură materială caracteristice comunităților din zona Prutului, surprinzând felul în care acestea au înțeles să-și negocieze poziția sub impulsul noilor mecanisme economice și sociale ale ordinii neoliberale. Materialul fotografic este organizat în cinci capitole distincte — Teritoriu, Locuire, Economie, Oameni, Cotidian — și este însoțit de cinci contribuții aparținînd istoricilor de artă și curatorilor Katarzyna Ruchel-Stockmans, Anca Verona Mihuleț, Alina Șerban, antropologului Puiu Lățea și teoreticianului Sezgin Boynik.

PRUT își propune astfel să redea istoriile recente ale ruralului românesc în această parte a țării și să reflecteze pe marginea cadrele de manifestare, gândire și de viață materială existente aici, contestând un tip de citire rudimentară a teritoriului rural din perspectiva unor teme precum sărăcia, migrația sau arhaismul, dar și a senzaționalului de tip jurnalistic care impune adresea o privire inadecvată față de realitățile zonei.

Interesul aparte al artistului Matei Bejenaru pentru poetica vizuală și materialitatea mediului fotografic conferă imaginilor statutul de tablou, iar modul specific de încadrare și compunere ghidează în mod esențial construcția mesajului fotografic. PRUT are rolul unui jurnal de teren unde artistul notează sistematic an de an schimbările existente în teritoriu, interacționează cu oamenii, urmărind modernizarea în sincope și modul în care o clasă socială, statornică în ceea ce privește atașamentul său față de loc, este uitată de societatea românească postsocialistă.

///

Matei Bejenaru este artist, profesor de fotografie și noile media, stabilit la Iași. Lucrările sale angajează o reflecție asupra condiției postsocialiste analizând, prin fotografie, video și performance, fenomene sociale recente precum munca precară, migrația economică și dezindustrializarea. Lucrările sale au fost prezentate de diverse instituții locale și internaționale, precum Galeria Art & Essai, Rennes; Galeria Anca Poterașu, București; De Markten, Bruxelles; Kettle's Yard, Cambridge; MUSAC, León; ICA, Londra, TATE Modern, Londra.

///

Această carte este editată sub egida P+4 Publications, un program editorial fondat la București de istoricul de artă Alina Șerban cu sprijinul Asociației PEPLUPATRU. Dedicat artei și arhitecturii românești contemporane, programul explorează mediul cărții ca punct de întâlnire între cercetarea științifică, experimentul în design și ideile și subiectele abordate de artiști și arhitecți în practica lor.

///

Matei Bejenaru. PRUT

216 pagini (64 text, 152 imagini)

Română / Engleză

Autori: Katarzyna Ruchel-Stockmans, Anca Verona Mihuleț, Puiu Lățea, Sezgin Boynik, Alina Șerban

Editor: Alina Șerban

Design: Andrei Turenici / Daniel & Andrew Design Studio

Producție: Fabrik

///

Matei Bejenaru. PRUT este publicată de Asociația PEPLUSPATRU cu sprijinul generos al UniCredit Bank. Proiect editorial co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN).

///

Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Librăria – galerie - artotecă”, derulat de Art + Design și co-finanțat de AFCN. Parteneri media: Wink, Radio România Cultural, RFI, Ziarul de Iași, Modernism.ro.