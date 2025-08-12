Maternitatea „Cuza Vodă” putea arde din temelii din cauza unor baterii vechi. ISU: „Efect termic generat de un acumulator defect”. Spitalul a fost amendat în 2024 de pompieri cu 12.500 de lei

Un incendiu izbucnit pe 23 iulie, la subsolul Maternității „Cuza Vodă” din Iași, a dus la evacuarea în timp record a peste 200 de persoane, inclusiv gravide și nou-născuți. Pompierii spun că focul a pornit de la un acumulator electric defect dintr-o cameră tehnică plină cu baterii, unele vechi și deteriorate. Spitalul are autorizații ISU, însă în urma unui control din 2024 fusese amendat și obligat să remedieze mai multe neconformități. Acestea nu au fost rezolvate până la momentul incendiului.

Reporterii „Ziarul de Iași” au discutat imediat după incendiu cu o parte dintre pompierii ce au intervenit la maternitate și a solicitat și informații oficiale de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași pentru a pune cap la cap toate informațiile legate de incendiul ce se putea solda cu una dintre cele mai mari tragedii din istoria sistemului medical ieșean.

Focul a izbucnit la subsolul clădirii Spitalului de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” din Iași, într-o cameră tehnică a unității medicale în care se aflau peste 70 de baterii. Acumulatorii erau folosiți pentru cazul în care se întrerupeau cele două generatoare de rezervă ale unității. Fumul a fost direcționat pe verticală de un ventilator uriaș, pe o coloană de aer care ducea de la subsol până pe acoperiș, fiind ulterior expulzat în atmosferă.

„Dincolo de groaza pe care unii dintre noi am trăit-o, evacuarea s-a desfășurat ca la carte: în două minute s-a intervenit la punctul de incendiu, iar cele 225 de persoane au fost evacuate în 20–25 de minute. Echipa a funcționat impecabil, în urma simulărilor numeroase făcute. Față de alte spitale din țară, noi ne-am reluat activitatea în zece zile, la capacitate maximă”, a declarat Robert Dâncă, managerul spitalului, pentru „Ziarul de Iași”.

Baterii vechi și deteriorate în camera tehnică?

Imediat după stingerea incendiului, pompierii au identificat sursa focului: câteva baterii dintr-o cameră tehnică plină cu acumulatoare. Unele dintre cele peste 70 de baterii erau vechi, altele deteriorate.

„Investigațiile efectuate la fața locului au stabilit drept cauză probabilă efectul termic generat de un acumulator electric defect. Acest tip de incident poate apărea atunci când acumulatorul suferă un scurtcircuit intern, este supraîncărcat, deteriorat mecanic sau prezintă uzură avansată. În aceste situații, energia stocată în celule se poate transforma rapid în căldură, fenomen cunoscut sub denumirea de fugă termică. Aceasta determină creșterea bruscă a temperaturii acumulatorului, degajarea de gaze inflamabile și, în contact cu materiale combustibile, inițierea incendiului”, au explicat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași într-un răspuns oficial la întrebările redacției.

Într-un clip video realizat de pompieri imediat după incident se pot vedea bateriile din camera tehnică. Managerul unității medicale explică faptul că acestea au fost foarte utile de-a lungul timpului. O parte dintre ele au fost și înlocuite, spune el, atunci când erau aproape de capătul vieții.

„Camera cu baterii a fost realizată în urmă cu 12 ani, iar bateriile au fost înlocuite pe rând atunci când au fost deteriorate. Noi avem două generatoare în spital, iar dacă acestea cad, bateriile sunt foarte utile atât ca înlocuitor, cât și ca temporizator de tensiune. Scăderile bruște de tensiune sunt reglate automat de aceste baterii. Bateriile sunt garanția că aparatele noastre medicale nu se strică din cauza fluctuațiilor de curent”, a precizat Robert Dâncă.

Spitalul avea autorizări ISU, dar a primit amendă de 12.500 de lei în 2024

Pompierii precizează că Maternitatea „Cuza Vodă” funcționează în baza a două autorizații de securitate la incendiu: prima emisă în 2016 pentru ambulatoriul de specialitate, iar a doua în 2017 pentru lucrările de restructurare și modernizare a secțiilor de obstetrică și neonatologie – corp A și corp B. Camera tehnică este parte integrantă din documentațiile avizate.

Dar în 2024, ISU a efectuat un control de specialitate, conform Legii nr. 307/2006 și Ordinului MAI nr. 163/2007. Au găsit mai multe nereguli, au dat o amendă și au specificat și ce măsuri trebuie să ia spitalul pentru a le îndrepta. Din răspunsul oferit de pompieri, nu este clar dacă controlul din 2024 viza și camera tehnică, dar se subliniază un lucru: până la momentul incendiului, maternitatea nu se conformase cu recomandările făcute.

„În urma verificărilor au fost identificate neconformități, sancționate conform legii prin avertismente și amenzi. A fost aplicată o amendă de 12.500 de lei. În același timp, au fost dispuse măsuri corective și au fost stabiliți termeni clari pentru remediere, personalul spitalului beneficiind de asistență tehnică de specialitate”, au transmis reprezentanții ISU.

Managerul Robert Dâncă precizează că spitalul funcționează în pavilioane, unele datând din 1852, dar că la niciun control al pompierilor nu s-a dispus suspendarea activității.

„Vorbim despre un spital care funcționează în pavilioane dintre care unele sunt din 1852, în care se desfășoară activități medicale însă la niciun control al pompierilor nu s-a dispus întreruperea activităților sau suspendarea. Sancțiunile nu au vizat aspecte majore care să pună în pericol activitatea spitalului. Am fost responsabili în privința dotărilor pentru prevenire, a simulărilor și a instruirii personalului în caz de incendiu”, a spus Dâncă.

În mod normal, camera tehnică nu ar fi avut ce să caute în interiorul clădirii

Conform normativelor, spațiile cu risc ridicat, precum camera tehnică, trebuie amplasate și compartimentate pentru a limita propagarea incendiilor. Totuși, legislația nu obligă ca aceste spații să fie situate în exteriorul clădirii. Răspunsul oferit de ISU lasă de înțeles că în cazul unei clădiri, inclusiv al maternității, amplasarea acestor camere tehnice în exterior ar fi de preferat.

„Riscul de incendiu nu poate fi eliminat complet, însă poate fi redus semnificativ prin respectarea strictă a reglementărilor tehnice și aplicarea permanentă a măsurilor preventive. Prevenirea incendiilor este o responsabilitate comună și continuă, ce revine tuturor factorilor implicați, indiferent dacă pentru construcție există sau nu autorizație de securitate la incendiu. Conform Legii nr. 307/2006, persoanele fizice și juridice răspund pentru stabilirea și aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor și pentru consecințele producerii acestora”, subliniază ISU Iași.

La rândul său, managerul unității medicale crede că a făcut totul în momentul de față pentru reluarea activității în siguranță.

„Noi am făcut tot posibilul ca în scurt timp să ne revenim. În zece zile funcționam la capacitate maximă. Sunt spitale în țară în care activitatea s-a reluat chiar și după jumătate de an”, a conchis Robert Dâncă.

Publicitate și alte recomandări video