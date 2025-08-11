MICA PUBLICITATE
Sănătate

Maternitatea „Cuza Vodă” și-a reluat activitatea complet. Robert Dâncă: „Putem interna toate cazurile pe care le avem”

De Ancuta POPA
luni, 11 august 2025, 03:17
Maternitatea „Cuza Vodă” și-a reluat activitatea complet. Robert Dâncă: „Putem interna toate cazurile pe care le avem”

Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași funcționează din nou la capacitate maximă, după ce activitatea a fost afectată de incendiul produs pe 23 iulie în camera tehnică situată la subsolul clădirii.

„Suntem în proces de reluare completă a activității, astfel încât toate serviciile să fie oferite la un nivel de calitate și siguranță de 100%, atât în obstetrică-ginecologie, cât și în ceea ce privește internarea copiilor prematuri. Putem asigura activitatea medicală necesară pentru a interna toate cazurile pe care le avem, bineînțeles, în limita capacității”, a declarat Robert Dâncă, managerul unității.

Între timp, o parte dintre responsabilități au fost preluate temporar de Spitalul „Elena Doamna”. Deși, în cele două săptămâni, s-a ajuns la capacitate maximă, au existat două-trei cazuri în care pacientele au fost redirecționate către spitale de gradul II și III din Suceava și Bacău, din cauza complexității sarcinii. Gărzile au fost asigurate integral de Spitalul „Elena Doamna”, cu sprijinul medicilor de la „Cuza Vodă”.

Tot în această perioadă, multe mame au ales să nască în mediul privat. Daniela Druguș, Director Medical Operațional al Maternității Arcadia, a precizat că, spre finalul lunii iulie, s-a observat o creștere atât a numărului de viitoare mame care au ales să își monitorizeze sarcina în această unitate, cât și a numărului de nașteri.

„Motivele pentru care familiile aleg Maternitatea Arcadia pentru aducerea pe lume a bebelușilor se circumscriu în primul rând nevoii de siguranță”, a precizat aceasta.

Etichete: arcadia, gravidă, incendiu, Maternitatea Cuza-Vodă

