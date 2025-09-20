MICA PUBLICITATE
SPORT

Max Verstappen, în pole position la Marele Premiu al Azerbaidjanului, după o sesiune de calificări nebună. Au fost mai multe accidente

De Redacția
sâmbătă, 20 septembrie 2025, 19:20
1 MIN
Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Azerbaidjanului, a 17-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, potrivit News.ro.

Verstappen a încheiat pe primul loc calificările de la Baku, reuşind al şaselea pole position din actualul sezon.

„Sincer să fiu, au fost calificări lungi, cu foarte multe steaguri roşii. E greu să-ţi aduci pneurile în stare bună cu atâtea întreruperi. În ultimul tur trebuie să dai totul, eu nici măcar nu aveam cele mai bune pneuri din cauza steagurilor roşii, rămâi fără pneuri. Cu siguranţă luptam pentru pole position, dar sunt fericit că de la Monza facem o treabă mai bună”, a declarat Verstappen.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Pe locul doi a terminat Carlos Sainz (Williams), pe trei s-a clasat Liam Lawson (Racing Bulls), pe patru Kimi Antonelli (Mercedes) şi pe cinci George Russell (Mercedes). Cursa are loc duminică, de la ora 14.00.

Etichete: Azerbaidjan, formula 1, Max Verstappen

