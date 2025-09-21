Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Azerbaidjanului. Oscar Piastri a abandonat în primul tur

Max Verstappen (Red Bull) a câştigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului. Liderul ierarhiei generale, Oscar Piastri (McLaren), a abandonat în primul tur, astfel că al doilea clasat, Lando Norris (McLaren), a redus din diferenţa în clasament, scrie News.ro.

Verstappen a controlat cursa de la început până la sfârşit, după ce a obţinut pole positionul într-o sesiune de calificări haotică sâmbătă şi avea un avantaj considerabil în momentul în care a făcut singura sa oprire la boxe.

„Maşina a funcţionat foarte bine”, a declarat Verstappen. „A fost destul de direct totul. Desigur, nu este uşor aici, astăzi este foarte vânt.”

George Russell (Mercedes) a terminat pe locul al doilea, iar Carlos Sainz Jr. s-a clasat pe locul al treilea, aducând echipei Williams primul podium din ultimii patru ani. Verstappen a obţinut două victorii consecutive pentru prima dată de la Marele Premiu al Spaniei din iunie 2024, în timp ce dominaţia McLaren din acest sezon a fost ameninţată pentru a doua cursă consecutivă.

Norris a terminat pe locul şapte, ratând şansa de a profita pe deplin de eroarea lui Piastri şi de a reduce mai mult avantajul australianului în lupta pentru titlul de campion de Formula 1, care scade de la 31 de puncte la 25, valoarea unei victorii în cursă. McLaren ar fi putut câştiga titlul constructorilor duminică, cu şapte curse înainte de finalul sezonului, dar acum va trebui să aştepte cel puţin până la următoarea cursă, din Singapore, peste două săptămâni.

