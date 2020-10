Maynard James Keenan, liderul trupei Tool, spune că plămânii îi sunt încă „deterioraţi” în urma Covid-19

„A fost urât”, a declarat el pentru Arizona Republic. „I-am supravieţuit, dar nu a fost drăguţ”. El a spus că nu a făcut public diagnosticul pentru că „nu voiam să alerg strigând asta”. Artistul în vârstă de 56 de ani a avertizat: „Este real. Şi există efecte ulterioare”. Întrebat dacă se simte bine acum, el a replicat: „Ei bine, nu. Încă tuşesc. Când şi când, am aceste accese de tuse pentru că plămânii mei sunt încă deterioraţi. Şi tocmai am trecut peste inflamaţia încheieturilor şi mâinilor”.

„Am avut un atac autoimun sub forma unei artrite reumatoide. Practic, din câte am înţeles, atacă puncte ciudate şi la întâmplare. Aşa că asta am avut. Ăsta a fost premiul meu”, a mai declarat muzicianul. Keenan va lansa luna aceasta un nou album cu proiectul său Puscifer. „Existential Reckoning” este al patrulea album al trupei şi urmează „Money Shot”, apărut în 2015.