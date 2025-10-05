MICA PUBLICITATE
SPORT

Mbappe s-a accidentat la meciul câştigat de Real Madrid, scor 3-1, cu Villarreal

De Redacția
duminică, 05 octombrie 2025, 10:20
1 MIN
Titular şi marcator la finalul meciului Real Madrid-Villarreal, sâmbătă (3-1), Kylian Mbappé a ieşit accidentat înainte de finalul partidei, scrie news.ro.

Potrivit informaţiilor RMC Sport, atacantul francez în vârstă de 26 de ani suferă de o uşoară entorsă la glezna dreaptă. După ce şi-a sărbătorit golul marcat în minutul 81 pe Bernabeu, jucătorul francez a părăsit rapid terenul, îndreptându-se direct spre vestiar.

Accidentarea sa provoacă îngrijorare în echipa Franţei pentru perioada internaţională din octombrie (meci cu Azerbaidjan pe 10 octombrie şi cu Islanda la 13 octombrie).

Antrenorul său, Xabi Alonso, s-a arătat prudent după meci: „A avut o mică problemă, va trebui evaluat în cadrul selecţiei”, a explicat el. „Vom vedea evoluţia şi sperăm că nu va fi nimic grav.”

