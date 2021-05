McDonald's va promova vaccinarea anti-COVID-19 pe ceştile de cafea şi comenzile livrate la domiciliu

Gigantul de fast-food cu sediul în Chicago a anunţat marţi că va promova campania "We Can Do This" (Putem face asta) a Departamentului SUA pentru Sănătate şi Servicii Umane pe panoul său publicitar amplasat în Times Square la sfârşitul acestei luni şi pe ceştile de cafea McCafe şi comenzile livrate la domiciliu în toate restaurantele din SUA începând din iulie.

Anunţul survine survine în momentul în care ratele de vaccinare încetinesc în ţară şi unii oameni rămân ezitanţi cu privire la vaccinarea anti-COVID-19.

Luni, Chicago şi Illinois au anunţat un efort pentru creşterea numărului de vaccinări prin înfiinţarea de clinici în cele mai importante clădiri comerciale, precum Wrigley Building şi Merchandise Mart. În Illinois, 35,73% din populaţia statului a fost complet vaccinată, potrivit autorităţilor.

Sit-urile de vaccinare din Chicago vor începe joi să imunizeze copii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani, după ce Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din SUA a aprobat de urgenţă utilizarea vaccinului pentru această grupă de vârstă, au declarat marţi oficiali din domeniul sănătăţii publice.

Ceştile de cafea şi autocolantele de pe comenzile livrate la domiciliu vor direcţiona clienţii către site-ul vaccines.gov, unde oamenii pot afla mai multe informaţii despre vaccinurile anti-COVID-19 şi vor putea face o programare la un centru din apropiere. McDonald's are aproape 14.000 de restaurante în Statele Unite.

În martie, statul Illinois a lansat o campanie de conştientizare publică, în valoare de 10 milioane de dolari, pentru combaterea sentimentului de neîncredere în vaccinul anti-COVID-19 în rândul comunităţilor de culoare şi latino.AGERPRES