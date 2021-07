Meci amical cu seniori

Politehnica Iaşi dispută astăzi un nou meci de verificare. De la ora 11:00, pe stadionul “Emil Alexandrescu”, formaţia pregătită de Costel Enache se va confrunta cu Huşana Huşi. Vasluienii s-au clasat în vară pe locul V în Seria I a Ligii a III-a de fotbal, serie care a conţinut zece echipe. Pentru Poli este primul test al verii cu o echipă de seniori. Săptămâna trecută, gruparea de Liga a II-a a trecut cu 3-0 de juniorii clubului şi cu 11-0 de juniorii Liceului cu Program Sportiv Iaşi.

Politehnica va mai juca în această săptămână un alt meci amical în compania unei formaţii din eşalonul trei. Sâmbătă, de la ora 11:00, Iaşul se va duela în deplasare cu echipa Ceahlăul Piatra Neamţ, care s-a situat pe locul III în Seria I a Ligii a III-a.

În ceea ce priveşte lotul de jucători al Politehnicii, oficialii clubului au anunţat că astăzi urmează să se parafeze acordurile cu fundaşul stânga Alexandru Stan (FCSB) - FOTO şi jucătorul de bandă dreaptă Tiberiu Serediuc (Rodos). Conform unor surse, Stan, care a jucat sporadic în ultimii trei ani, va deveni cel mai bine plătit jucător din lot, cu 3 300 de euro net pe lună. Toţi fotbaliştii cu experienţă veniţi în această vară au retribuţii lunare nete între 2 500 şi 3 000 de euro, în timp ce tinerii încasează lunar între 1 000 şi 2 000 de euro. În sezonul trecut, în care Poli a jucat în Liga I, Popadiuc sau Mihalache, de pildă, au încasat salarii ca multe din cele de acum, de 3 000 de euro, Mensah – 2 000, în timp ce alţi titulari, precum Baxevanos sau Onea, aveau retribuţii de 1 500 de euro. Alte salarii au fost între patru şi cinci mii de euro, vârful fiind atins de Platini, cu 6 000 de euro.

Prin parafarea acordurilor cu Stan şi Serediuc numărul achiziţiilor verii ajunge la nouă la Politehnica, club care mai avea sub contract cinci jucători, tinerii Teodor Axinte, Ianoş Brînză, Răzvan Onea, Francisc Cristea şi Alexandru Zaharia. Ceilalţi fotbalişti transferaţi în ultimele zile sunt: fundaşii Florin Plămadă (FC Botoşani) şi Marian Ştefan Cană (FCSB - împrumut un an), mijlocaşii Marian Târşa (FC Botoşani), Marian Stoenac (FC U Craiova), Cristi Puşcaş (Călăraşi) şi Ioan Simion Pop (CSM Sighet) şi atacantul Andrei Istrate (FCSB - împrumut un an). Un alt transfer ar putea fi cel al atacantului albanezo-italian Luis Kaccori (Arzachena), care dă probe.

În ceea ce-l priveşte pe stoperul Răzvan Hodorogea, achiziţionarea lui a picat, jucătorul format de Viitorul Constanţa având unele probleme de natură medicală la genunchiul la care a fost operat. Drept urmare, Politehnica va mai căuta un fundaş central, post pe care pot juca acum Plămadă şi Cană.