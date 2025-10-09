MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

UPDATE Meciul amical România – R. Moldova: scor final 2-1

De Zara Briscan
joi, 09 octombrie 2025, 22:00
2 MIN
UPDATE Meciul amical România – R. Moldova: scor final 2-1

Arena Naţională este gazda unui moment istoric: primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti între România şi Republica Moldova.

UPDATE

Reprezentativa României a învins, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1, selecţionata Republicii Moldova, într-un meci amical. A fost primul meci disputat între cele două reprezentative în România, care va conta în palmaresul oficial.

România a început meciul de pe Arena Naţională cu doi debutanţi, Eissat şi Baiaram, alături de alţi doi jucători care aveau doar o selecţie sub tricolor, Vlad Dragomir şi Louis Munteanu. Atacantul de la CFR a avut prima acţiune ofensivă importantă pentru România, în minutul 4, când şutul său a fost reţinut de Avram, dar a şi deschis scorul, în minutul 12. A fost un corner scurt al lui Hagi, Moruţan a centrat la colţul scurt de unde Louis Munteanu a trimis în plasă cu o lovitură de cap. Ianis Hagi a trimis în bară în minutul 26, iar oaspeţii au reuşit să egaleze în minutul 38. Vadim Raţă a centrat de pe stânga, Dumbrăvanu a reluat cu capul în duel cu Ionuţ Radu şi Republica Moldova a pus pe tabelă un 1-1.

Portarul tricolorilor, care a fost creditat ca autor al unui autogol, a cerut fault în atac, dar arbitrul maltez a rămas pe poziţie şi a arătat centrul terenului. Românii au intrat însă cu avantaj la pauză, după ce Moruţan l-a lansat pe Ianis Hagi şi acesta a înscris, în minutul 44.

După pauză s-a mai consemnat un debut în rândul tricolorilor, pe teren intrând şi Kevin Ciubotaru. Miculescu a trecut pe lângă gol în minutul 61, pentru ca atacantul de la FCSB şi Man să mai irosească o şansă, în minutul 78. Între timp pe gazon s-a consumat şi debutul lui Cătălin Cârjan, iar România s-a impus cu 2-1, reuşind o victorie de moral pentru importantul meci cu Austria.

ROMÂNIA: I. Radu – Cr. Manea, M. Popescu, Eissat, Opruţ (K. Ciubotaru 46) – V. Dragomir (Fl. Tănase 89), Screciu – Moruţan (Man 58), Hagi (C. Cîrjan 70), Baiaram (Al. Dobre 58) – L. Munteanu (Miculescu 58). SELECŢIONER: Mircea Lucescu

MOLDOVA: C. Avram – Forov, Baboglo, A. Crăciun, Dumbrăvanu (Gherasimencov 46), Reabciuk – Perciun (Bodişteanu 55), Raţă (Plătică 77), Postolachi (Moţpan 46), Borş (Bogaciuc 63) – Damaşcan (Boiciuc 46). SELECŢIONER: Lilian Popescu

Cartonaşe galbene: Crăciun 90+3

Arbitri: Ishmael Barbara – Duncan Sultana, Luke Portelli (toţi din Malta)

ȘTIRE INIȚIALĂ

La pauză, scorul este 2-1.

Au marcat Louis Munteanu ’12 şi Ianis Hagi ’45 pentru tricolori, respectiv Dumbrăvanu ’38 pentru Moldova.

Etichete: amical, echipa nationala de fotbal a romaniei, fotbal, Republica Moldova

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network