Meciul Cipru-România: Marius Marin – Noi avem patru finale de jucat şi vrem să le câştigăm pe toate

Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, şi Marius Marin, mijlocaşul naţionalei, ştiu că meciul cu Cipru va fi unul greu, dar jucătorii vor să şteargă amintirea partidei cu Canada printr-o victorie la Nicosia, scrie news.ro.

„Echipa Ciprului s-a schimbat. Joacă un fotbal direct, agresiv, în care jucătorii folosesc la maxim calităţile lor. Se şi vede progresul pe care l-au făcut în ultimul timp, punând în dificultate şi Bosnia, şi Austria. În ambele meciuri nu meritau să piardă.

Întâlnim o echipă care şi-a reconsiderat tipul de joc. Au şi un jucător de mare valoare tehnică, pe Kastanos. Duelurile individuale vor fi determinante în desfăşurarea jocului. Din această confruntare a două stiluri diferite vom vedea ce joc iese.

[întrebat dacă Moldovan va fi titular] Nu pot să vă spun ce formaţie va juca, cum va juca. Dacă îmi daţi şi dv echipa lor, v-o dau şi eu pe a noastră.

Ce pot să spun este că în ultima vreme au fost greşeli de arbitraj împotriva noastră. Interesele sunt mari pentru o calificare la un Campionat Mondial, dar nu mi-aş dori să fim noi cei permanent păgubiţi. Nu mă plâng, dar constat.

În ceea ce priveşte atacanţii, Puşcaş nu are echipă, Alibec nu joacă, Bîrligea este accidentat. Atacanţii din Liga 1 sunt în majoritate străini. Important e ca jucătorul care intră în teren să se ridice la pretenţiile naţionalei”, a declarat Mircea Lucescu la conferinţa de presă ţinută înaintea meciului cu Cipru.

La rândul său, Marius Marin a afirmat că jucătorii trebuie să-şi facă jocul şi să rămână concentraţi.

„Întâlnim o echipă puternică, o echipă care în meciul cu Austria nu merita să piardă. Ne aşteaptă un meci foarte greu şi ne-am propus să disputăm aceste meciuri ca pe nişte finale. Ar trebui să ne concetrăm mai mult pe noi, să ne facem jocul de combinaţii, să ne concentrăm la ce facem în teren. Nu ar trebui să ne uităm la celelalte rezultate. Noi avem patru finale de jucat şi vrem să le câştigăm pe toate”, a spus Marius Marin.

Naţionala României întâlneşte echipa Ciprului, marţi seară, de la ora 21.45, în preliminariile CM-2026.

