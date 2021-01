Meciul FCSB – Astra Giurgiu se joacă

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a declarat,ieri, la Digi Sport, că DSP ar fi încălcat legea dacă ar fi dispus ca echipa să intre în carantină la revenirea în România după stagiul de pregătire din Antalya.. “DSP, dacă ne carantina, încălca legea. Corendon Cup este competiţia la care am participat. Am realizat că e mult mai bine pentru jucători să jucăm un singur meci, pentru cei care nu vor evolua din primul minut în meciul cu Astra”, a spus Mihai Stoica, spunând că recomandă ca jurnaliştii să se uite pe canalele oficiale ale echipei, unde vor apărea detalii.“N-am publicat aseară pentru că eram convins că se va afla oricum şi am vrut să văd dacă pot să am încredere în 51 de oameni care au făcut parte din delegaţia noastră. Putem să păstrăm şi noi un secret? Spre surprinderea mea nimeni nu ştie cu cine am jucat. Şi am jucat. Şi o să vedeţi”, a adăugat el. Mihai Stoica a explicat apoi că FCSB a jucat miercuri un meci cu Kemerspor (echipă din liga a III-a turcă n/r/).: “Puteam să jucăm de exemplu cu Slovan Liberec. Ar fi trebuit să jucăm cu Eskişehirspor, nu au obţinut la timp aprobarea federaţiei, şi am jucat aseară, la la ora 17.00 ora locală cu Kemerspor, am câştigat 3-2. A fost o competiţie organizată de cei care ne-au facilitat şederea în Turcia.

Echipa FCSB, care s-a pregătit în ultimele zile în Turcia, la Belek, a revenit ieri în România. În ultimele zile, au existat discuţii cu privire la ce trebuie să facă echipa la sosirea în ţară, şi anume dacă va trebui să intre în carantină. Gigi Becali declara la 7 ianuarie că echipa nu ar fi plecat dacă nu s-ar fi asigurat că va fi totul în regulă la revenire şi că la sosirea în ţară se va da o declaraţie şi se va evita carantina deoarece FCSB s-ar încadra într-o prevedere referitoare la formaţiile care participă la competiţii sportive în afara ţării. DSP Bucureşti nu a cerut carantinarea echipei bucureştene. FCSB are programat astăzi, la ora 20.00, un meci pe teren propriu cu Astra Giurgiu, în etapa a XVI-a a Ligii I.