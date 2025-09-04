Meciul România – Canada: Măsurile şi recomandările Jandarmeriei

Vineri, începând cu ora 21:00, pe stadionul Arena Naţională, va avea loc partida amicală de fotbal dintre echipele reprezentative ale României şi Canadei.

Pentru desfăşurarea în condiţii de ordine şi siguranţă publică a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru deplasarea în condiţii de siguranţă a suporterilor la şi de la stadion. Accesul spectatorilor, atât în complexul sportiv pentru „Arena Fanilor”, cât şi în stadion, se va face începând cu ora 18:00, doar pe baza biletelor sau invitaţiilor puse la dispoziţie de organizator, prin cele trei intrări: bd. Basarabia, str. Maior Ion Coravu şi bd. Pierre de Coubertin.

În cadrul dispozitivului de ordine publică, se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză şi franceză, pentru o bună relaţionare cu suporterii echipei oaspete.

Suporterii oaspeţi sunt aşteptaţi în proximitatea arenei sportive, pe str. Tony Bulandra, începând cu ora 18:00. Accesul suporterilor oaspeţi se va realiza sub îndrumarea forţelor de ordine, printr-o intrare special destinată din zona străzii Maior Ion Coravu şi vor fi conduşi în zona special amenajată de la Peluza I Nord.

Precizăm faptul că, prin grija Societăţii de Transport Bucureşti, programul de circulaţie al tuturor mijloacelor de transport în comun care defluiesc din zona stadionului va fi prelungit.

În stadion sunt permise exclusiv steagurile naţionale ale României şi ale Canadei, arborate pe suport din material plastic.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că în stadion sunt interzise următoarele acţiuni:

Aruncarea obiectelor sau a lichidelor de orice fel în direcţia altor persoane, în direcţia terenului de joc sau pe terenul de joc;

Aprinderea focului sau lansarea focurilor de artificii, a rachetelor de semnalizare sau a oricărui tip de materiale sau obiecte pirotehnice;

Orice gest care ar putea fi interpretat de către cei din jur ca periculos, provocator, ameninţător, discriminatoriu sau ofensator;

Poziţia în picioare pe scaune;

Scrierea, desenarea sau inscripţionarea în orice fel a pereţilor, instalaţiilor, pasajelor sau a oricăror elemente de structură;

Căţărarea pe elementele structurale ale arenei, nedestinate expres acestui scop;

Fumatul (inclusiv folosirea ţigării electronice) în stadion este interzis.

Pentru acest meci de fotbal, din raţiuni de siguranţă, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât şi a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare. În acest context, pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare în arena sportivă şi pentru a preveni eventuale incidente ce pot apărea din această cauză, recomandăm tuturor spectatorilor să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porţilor de acces.

Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a evenimentului sportiv, Jandarmeria Capitalei adresează spectatorilor următoarele recomandări:

să manifeste răbdare, să respecte indicaţiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;

în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forţelor de ordine din zonă;

părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii.

Conform prevederilor legale în vigoare, spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă.

Jandarmeria subliniază că, în conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, cu modificările şi completările ulterioare, fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2, lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii sunt datori să manifeste respect faţă de drapelul şi imnul naţional al României şi să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora. Încălcarea interdicţiei prevăzute la art. 1 alin. 31] din acelaşi act normativ constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Sub un alt aspect, în conformitate cu prevederile art. 11 din Hotărârea de Guvern nr. 859/2021pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional, efectuarea de zboruri cu aeronave civile fără pilot la bord (tip dronă) deasupra municipiului Bucureşti, fără deţinerea autorizaţiilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 de lei la 40.000 de lei.

