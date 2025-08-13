Medalie de bronz pentru un elev din Iași la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. „Este complet SF să credem că AI va depăși omul”

Ștefan-Alexandru Asandei, elev la Colegiul Național din Iași, a obținut medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată la Beijing între 2 și 9 august 2025. Tânărul, pasionat de informatică și matematică, consideră că inteligența artificială nu va depăși prea curând omul, dar are potențialul de a sprijini munca oamenilor și de a fi integrată în viața de zi cu zi.

„Este o reușită foarte importantă pentru mine, deoarece sunt pasionat de acest domeniu de foarte mulți ani. În general, mă pasionează tot ce ține de Informatică și Matematică. Medalia de bronz reprezintă o confirmare a muncii mele și a unui efort îndelungat”, a declarat Ștefan-Alexandru Asandei, pentru „Ziarul de Iași”.

El a povestit că încă de la începutul gimnaziului a fost pasionat de Informatică și Matematică. Apoi, a apărut inteligența artificială, o combinație între cele două pasiune ale sale. „M-a fascinat încă de la început câte drumuri poți să descoperi îmbinând cele două domenii”, a precizat elevul.

Pentru olimpiadă s-a pregătit atât singur, lucrând pe probleme propuse de Comisia Națională și folosind resurse online, dar și cu sprijinul unor experți contactați de profesoara sa de la școală, întrucât materia nu există în programa școlară.

Ștefan a trecut în clasa a XII-a la Colegiul Național din Iași, iar după liceu plănuiește să studieze Automatică și Calculatoare la o facultate din străinătate.

În anii de liceu a participat la numeroase competiții – Olimpiada de Informatică, Olimpiada de Informatică Aplicată AcadNet, Olimpiada de Inovare și Creație Digitală InfoEducație. Aceasta a fost însă prima ediție a Olimpiadei de Inteligență Artificială la care a luat parte, fiind totodată prima ediție organizată în România.

Cum se desfășoară probele și ce presupune Olimpiada de Inteligență Artificială

La etapa internațională, concurenții au avut două zile de probe a câte șase ore, cu trei probleme pe zi. Potrivit lui Ștefan, participanții primesc seturi de date din viața reală și trebuie să le analizeze, aplicând algoritmi de inteligență artificială pentru a clasifica sau prezice informații. Accentul cade pe înțelegerea datelor și pe gândirea matematică necesară pentru aplicarea corectă a algoritmilor.

„Trebuia să rezolvăm probleme pentru care ni se dădea un set de date. De exemplu, «niște atleți au alergat X km în anumite condiții », iar noi trebuie să prezicem câte calorii au ars. Trebuia să înțelegem datele, structura lor, ce reprezintă. Apoi, există algoritmi din acest domeniu care ne permit să prezicem. Se pune accent pe înțelegerea datelor, pe structura lor. E nevoie de o gândire matematică pentru a aplica acel algoritm. E ca și cum ai aplica o teoremă la Matematică, deja făcută de cineva. Trebuie să o înțelegi cum, când o aplici și ce rezultă din ea”, a explicat Ștefan.

La olimpiadă, folosirea AI-ului este interzisă. Concurenții trebuie să creeze modele de la zero, iar Ștefan a afirmat că înțelege în detaliu cum funcționează ChatGPT și alte programe similare.

„Noi a trebuit să scriem de la zero modele ca ChatGpt. Eu știu în detaliu cum este făcut ChatGpt și de ce funcționează – nu doar el, ci și alte modele. Olimpiada e teoretică, nu e de folosit ChatGpt. Trebuie să știi cum funcționează și cum îl poți crea”, a adăugat Ștefan-Alexandru Asandei.

Viziunea lui Ștefan despre inteligența artificială: instrument util, nu amenințare

Ștefan consideră că ideea ca inteligența artificială va depăși omul este încă de domeniul SF-ului și că programele actuale, precum ChatGPT, nu posedă inteligență reală sau judecată. El vede AI-ul doar ca un instrument util pentru creșterea productivității, integrat discret în viața de zi cu zi.

„Este complet de domeniul SF-ului ca inteligența artificială să depășească omul, pentru că este la început. Programele cunoscute precum ChatGpt sunt complet nedezvoltate și nu cred că se va ajunge la «roboți care să cucerească lumea». Consider că în domeniile unde poate fi crescută productivitatea oamenii ar putea să folosească astfel de programe și unelte. Însă, cred că dezvoltarea principală ar trebui să aibă loc în spatele culiselor, adică inteligența artificială să ne ajute, dar să nu fie nevoie să căutăm explicit să o folosim, ci să fie integrată în viața de zi cu zi”, a transmis olimpicul.

Ștefan a precizat că a folosit AI chiar în pregătirea pentru Olimpiada Internațională de Inteligență Artificală. A apelat la ChatGpt pentru explicații, recomandări de resurse și corectarea erorilor. El a subliniat însă, că aceste programe nu egalează un expert uman, avantajul lor major fiind disponibilitatea permanentă într-un domeniu unde specialiștii sunt rari și ocupați.

„Eu învăț foarte mult pentru olimpiade folosind inteligența artificială. M-am pregătit pentru Olimpiada de Inteligență Artificială folosind foarte multe modele de AI. Dacă aveam o nelămurire, întrebam. Dacă doream să învăț ceva nou, îi ceream lui ChatGpt resurse, cărți pe care să mi le recomande el. Dacă aveam o eroare la vreo problemă, îl rugam să mă ajute și să îmi dea niște indicații”, a explicat elevul ieșean.

Opt medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială

Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, aflată la a doua ediție, a reunit peste 300 de elevi din 63 de țări. România a participat cu două echipe, obținând opt medalii: o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz. Ștefan-Alexandru Asandei a reprezentat județul Iași, sub îndrumarea profesoarei Emanuela-Tatiana Pădurariu.

Echipa 1 a fost formată din:

Mihai-Adrian Mocanu , Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” dinBucurești – medalie de argint;

, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” dinBucurești – medalie de argint; Roland Petrean , Colegiul Național „Silvania” din Zalău – medalie de argint;

, Colegiul Național „Silvania” din Zalău – medalie de argint; Mircea Maxim Rebengiuc , Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București – medalie de bronz;

, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București – medalie de bronz; Ștefan-Alexandru Asandei, Colegiul National din Iași – medalie de bronz.

Echipa 2 a avut următoarea componență:

Tudor-Ștefan Mușat , Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București – medalie de aur;

, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București – medalie de aur; Ștefan-Alexandru Dumitrașcu , Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara – medalie de argint;

, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara – medalie de argint; Tudor Morariu , Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca – medalie de argint;

, Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca – medalie de argint; Simon Slănină, Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București – medalie de bronz.

Publicitate și alte recomandări video