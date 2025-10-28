MICA PUBLICITATE
SPORT

Medalii ieșene la un sport mai puțin cunoscut: airsoft. Cine sunt medaliații

De Robert Dan DIMITRIU
marți, 28 octombrie 2025, 20:31
1 MIN
Medalii ieșene la un sport mai puțin cunoscut: airsoft. Cine sunt medaliații

Recent, la Turda, a avut loc etapa finală a Campionatului Național RoAirsoft Precision Challenge. Airsoft este un joc sportiv ce simulează conflictul militar, prin utilizarea unor replici ale armelor de foc, care lansează bile din plastic.

Printre performerii competiției de RoAPC (tir dinamic) s-au numărat și doi copii ieșeni, legitimați la Apex Airsoft, Tudor Jacotă și Teodor Arbune Antohi, care s-au impus la categoria 8-9 ani, respectiv 10-11 ani.


Tot în acest an, Apex s-a clasat pe locul II la o altă competiție organizată de Federația Română de Airsoft, PARO (patrula airsoft).
Președintele clubului amintit, Cristian Ciubotaru, a anunțat că gruparea a fost susținută de magazinul de airsoft www.ottotactical.com și că în curând va înființa o grupă de copii.

Etichete: airsoft, Campionat Național, medalii

