„Medic cu zero operații pe lună, plătit la fel ca cel cu 3-4 pe zi. E corect?”. Cum apreciază managerii ieșeni de spitale inițiativa lui Bolojan de plată funcție de performanță

Conducerile spitalelor din Iași își exprimă susținerea față de inițiativa premierului Ilie Bolojan de a introduce salarizarea în funcție de performanță în sistemul sanitar, considerând-o o schimbare necesară și așteptată de ani de zile. Reprezentanții unităților medicale atrag atenția că actualul sistem este inechitabil, întrucât un medic care realizează doar câteva intervenții pe an este remunerat la fel ca unul care efectuează mai multe operații zilnic. În opinia lor, o astfel de reformă ar corecta aceste dezechilibre și ar contribui la normalizarea practicii medicale.

„Avem o lipsă a criteriilor de performanță în sistem din punct de vedere al salarizării medicilor. Nu exista sisteme care să încurajeze medicii să lucreze în spitale mai mult, să facă mai multe operații. Și ceea ce am discutat cu domnul ministru este să susținem câteva proiecte-pilot, în care să introducem salarizarea în funcție de performanță, în așa fel încât, dacă rezultatele vor apărea, să putem generaliza acest lucru în întreg sistemul, iar medicii sa fie plătiți în principal în funcție de performanța pe care o fac”, a declarat Ilie Bolojan într-o conferința de presă.

Prof.dr. Bogdan Doroftei, directorul medical al Maternității „Cuza-Vodă” din Iași, consideră că inițiativa privind salarizarea în funcție de performanță are un potențial real de a optimiza sistemul medical, dar atrage atenția și asupra unor riscuri care trebuie gestionate cu atenție. Acesta susține că măsura are două componente importante. Pe de o parte, este un demers foarte bun, pentru că permite diferențierea salariilor în funcție de volumul și complexitatea muncii prestate, încurajând profesionalismul și implicarea reală a medicilor. Din acest punct de vedere, se declară în total acord cu inițiativa.

Pe de altă parte, atrage atenția că o astfel de diferențiere poate genera și efecte secundare nedorite, cum ar fi accentuarea diviziunilor deja existente în rândul corpului medical. Acest lucru ar putea duce la tensiuni între colegi, cu impact indirect asupra pacienților – de exemplu, în cazul consulturilor sau al transferurilor între spitale, unde un medic ar putea refuza preluarea unui caz sub pretextul că „oricum altcineva este plătit mai bine pentru același lucru”.

Ec. Carmen Cumpăt, managerul Spitalului de Recuperare din Iași, consideră că inițiativa privind salarizarea în funcție de performanță este binevenită și necesară.

„Are dreptate! Dacă la șefii de secție, la manageri sau la comitetul director există, chiar și într-o formă limitată, indicatori de performanță, în cazul medicilor evaluarea se face pe baza unui ordin actualizat în urmă cu câțiva ani, care are o relevanță redusă. Noi am încercat să introducem câțiva indicatori, dar au fost mai mult de ordin statistic – număr de pacienți operați, internați, externați, sau ameliorați la externare – care, oricum, au o pondere mică în evaluare. Indiferent dacă un medic își atinge indicatorii la nivel maxim sau minim are aceleași drepturi salariale ca oricare alt coleg. O astfel de modificare legislativă ar aduce mai multă echitate și ar stimula calitatea serviciilor medicale”, a explicat aceasta.