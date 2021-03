Medic din Timișoara, infectat cu coronavirus la o lună după a doua vaccinare. Cum își explică asta

Medicul radiolog din Timișoara și-a făcut rapelul la sfârșitul lunii ianuarie, astfel că potrivit studiilor, nivelul maxim de protecție cu anticorpi trebuia să funcționeze de la jumătatea lunii februarie Cu toate acestea, recent medicul a manifestat simptomele unei viroze, așa că s-a testat, ieșind pozitive la coronavirus atât testul rapid cât și cel PCR, relatează publicația tion.ro.

Medicul radiolog a analizat situația și spune că nu are simptome specifice Covid-19, ci mai mult ale unei viroze, ceea ce înseamnă că poate fi vorba de o nouă tulpină sau organismul lui să nu fi dezvoltat încă suficienți anticorpi.

Mai exact, în cazul lui se poate ca vaccinul să nu fi avut efect de 95% pentru că are un nivel mediu de anticorpi după efectuarea testului Colegii săi de la Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara analizează proba.„M-am vaccinat la începutul lunii ianuarie, rapelul l-am făcut la sfârșitul lunii, prin 28, și de câteva zile am început să am niște simptome specifice de viroză, tuse, nas înfundat, lucruri absolut neclare. Nu era ceva tipic Covid, fără tuse și probleme cu respirația. Am decis să fac testul rapid și ulterior PCR, de unde am fost depistat pozitiv. Mi-am făcut și nivelul de anticorpi și este un nivel mediu, am colegi care au valori mai mari. Se pare că eu fac parte din procentul mai mic de populație care dezvoltă imunitate scăzută sau se poate să fie noua tulpină care nu se știe exact care este procentul de protecție. Pfizer oferă protecție la tulpina originală, dar la tulpinile noi nu se știe concret ce valori de protecție oferă. Se verifică la UMF analiza. Se poate să fie varianta nouă. Nu dă simptome mai agresive, dar e contagioasă” a spus medicul radiolog.

Chiar și așa, el spune că vaccinul este o cale sigură de a salva populația și îndemnul său este ca oamenii să se vaccineze.

„Chiar dacă în cazul meu nu și-ar face efectul, îndemnul meu este ca lumea să se vaccineze. Suntem diferiți și vaccinul este o cale sigură, care oferă protecție”, crede el.

