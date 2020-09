Medic pediatru: "Scolile se vor inchide una dupa alta. Copiii sunt cel mai activ vector de transmitere a COVID-19"

Asigurarea conditiilor de protejare a elevilor, dar si a profesorilor, va fi deficitara pentru ca lucrurile s-au facut pe jumatate. Reteaua de medicina scolara a fost distrusa. Potrivit sondajelor realizate de "Salvati Copiii", 21% dintre scoli nu sunt pregatite pentru inceperea noul an scolar in conditii de pandemie, 47% dintre elevi nu au avut acces la invatamantul online, iar 1 milion de copii traiesc in saracie.

Ziare.com: Sunteti medic pediatru, presedinte al Salvati Copiii, in prag de inceperea scoli, atrageti atentia asupra faptului ca, in conditiile in care se vor deschide scolile, in pandemie fiind, reteaua de medicina scolara exista, dar lipseste cu desavarsire. Pe cand exista aceasta retea, triajul epidemiologic era facut de medici si asistente. Astazi, insa, in pandemie, triajul va fi lasat in spinarea parintilor si profesorilor. Cum s-a ajuns aici?

Dr. Mihai Gafencu: S-a ajuns aici in 30 de ani de nepasare, de ignorare a tot ceea ce inseamna nevoile reale ale sistemului de Educatie. Fara sa gresim, dar, desi fostul regim al lui Ceausescu ne-a scos in strada, am avut Revolutia scaldata in sange, as spune ca totusi reteaua de medici de scoli era pusa la punct. Exista o ingrijire foarte atenta a copiilor, dar pe de alta si o "urmarire" foarte agresiva a medicilor. Starea de sanatatea era o preocupare, desi nu era dublata intotdeauna de medicatie, aparatura. Stocurile de medicamente erau limitate, exista o medicatie naturista care sa acopere "lipsurile!". Exista si o retea de ingrijire post-natala, de ingrijire a mamei si copilului foarte bine dezvoltata.

Continuarea, pe ziare.com