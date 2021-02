Medic român în Belgia: E normal ca de 5 ani o țară europeană să-și trimită marii arși în străinătate?

Ciprian Isacu, medicul român care l-a îngrijit în Belgia pe pacientul din Constanța cu arsuri grave, a declarat luni că România a avut pe mână, după tragedia de la ”Colectiv” 230 de milioane de la Banca Mondială pentru a construi infrastructura dedicată marilor arși. „S-a făcut ceva? Nu!”. Cât despre planurile ambițioase ale oficialilor de la București de a construi spitale și centre pentru marii arși, medicul a spus că aceștia ar trebui „să înceteze să mai viseze cai verzi pe pereți” și să se ocupe de constituirea unei echipe de specialiști tineri, care să aibă grijă de astfel de bolnavi. Isacu a mai spus că ar trebui să existe o comisie care să poată decide transferul rapid al unui pacient ars în străinătate, pentru a nu se mai pierde timp.

Pacientul ars din Constanța a ajuns în Belgia, după ce a fost plimbat prin trei spitale din România. El a decedat în spitalul din Belgia în care a fost transferat. A ajuns acolo cu trei bacterii iar Ciprian Isacu a spus că pacientul nici măcar nu fusese curățat și spălat.

„În primul rând, vreau să spun că locul la clinica mea l-a găsit familia și eu am aflat vineri, când am zis OK. Deci chiar familia a făcut treaba asta. Hai să tragem în Ambulanță... De ce? Au trimis să investigheze comisii, ca și cum am descoperit America... De ani de zile se întâmplă același lucru. O să caute un acar puăn, să-i taie 10% din salariu sau să-l dea afară că n-a spălat pacientul. Problema e mult mai gravă. Hai să facem un lucru. Dacă cineva trebuie să plece în străinătate că nu se poate trata în România din diverse motive, să fie o comisie care să știe în în maximum 48 - 72 de ore pacietul trebuie să ajungă în străinătate. Asta e singura soluție. Eu am spus că pacientul a ajuns la mine pe 29. Domnul ministru a spus că s-a găsit locul. Vreau să spun că familia a găsit locul. Deci dacă tot suntem organizați să trimitem afară că nu știm să facem, sau nu vrem, sau nu putem, sau nu avem cu ce, deși de cinci ani e jenant, ar trebui să fie o celulă acolo care să spună ”îi trimitem afară!””, a declarat Ciprian Isacu.