Medicii de familie: Al treilea val al pandemiei ar putea fi catastrofal

La un an de la începutul pandemiei în România şi odată cu apariţia discuţiilor despre al treilea val al pandemiei, medicii de familie cer „soluţii reale pentru prevenirea unei noi catastrofe”.

Astfel, membrii Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF) solicită luarea măsurilor necesare pentru a asigura funcţionarea sistemului sanitar, asigurarea materialelor de protecţie pentru cabinetele lor, precum şi corectarea discriminării realizate prin neacordarea stimulentului de risc medicilor de familie.

Totodată, medicii cer consultări periodice între autorităţi şi medicii de familie, contracte încheiate la timp, „redactate în spiritul încrederii reciproce, bazate pe modul real de desfăşurare a activităţilor şi în folosul pacienţilor” şi asigurarea funcţionării secţiilor de spitale şi a ambulatoriilor pentru pacienţii non-COVID.

Medicii au spus că ultimul an a fost unul în care au fost „zi de zi pe baricade alături de pacienţi”, în focare sau în încercarea de a împiedica apariţia focarelor.

„Care este rezultatul unui an de luptă cu virusul ucigaş, dar şi cu autorităţile cu ochelari de cal? Sute de victime între medicii de familie şi membrii familiilor lor, personal medical şi nemedical din cabinetele de medicină de familie epuizat de muncă şi luptă, dezamăgit de lipsa de interes a autorităţilor. Noi nu am beneficiat de resurse suplimentare pentru procurarea materialelor de protecţie, nici chiar cei care munceau în plin focar. Nu am beneficiat nici de stimulent de risc pentru că atunci când au redactat documentul «le-a scăpat din vedere» categoria noastră şi nici nu au corectat până acum această eroare”, au precizat reprezentanţii SNMF.

Aceştia spun că deşi la finalul anului trecut au transmis un apel către decidenţi în care au subliniat toate problemele cu care se confruntă, de la disfuncţionalităţi până la inechităţi în sistem, nu s-a produs nicio schimbare în atitudine. „Suntem în continuare desconsideraţi, neglijaţi şi minţiţi”, au precizat reprezentanţii SNMF.