Medicii de familie au devenit majoritari în Colegiul Medicilor Iaşi

Membrii Colegiului Medicilor Iaşi şi-au ales în weekend reprezentanţii în Consiliul Colegiului, în Adunarea Generală, dar şi pentru Comisia de Cenzori. În acest mandat, majoritari sunt medicii de familie, în Adunarea Generală din cei 19 membri, 15 sunt medici de familie, iar în Consiliul Colegiului teritorial, dintre 21 de membri, 16 sunt medici de familie.

Prezenţa la vot însă a fost una scăzută, dintre cei 2.890 de membri şi-au exercitat dreptul de vot doar 550, ceea ce înseamnă o prezenţă de 19%. „Prezenţa a fost una destul de mică, dar au fost mai mulţi participanţi decât în alte oraşe ale ţării, la Craiova spre exemplu. Probabil acest lucru a fost cauzat de faptul că alegerile au fost în timpul pandemiei; noi am vrut ca toţi colegii să fie informaţi, am trimis newslettere prin care am reamintit că urmează alegerile”, a precizat dr. Liviu Oprea, preşedintele actual al Colegiului Medicilor Iaşi.

Astfel, în Consiliul CM teritorial Iaşi au fost aleşi: Liviu Oprea, Anca Deleanu, Viorel Olăraşu, Manuela Dăscălescu, Cristina Gavril, Ciprian Vornicu, Sanda Scutaru, Mihaela Nastasă, Oana Miron, Cristina Costandache, Carmen Hamod, Simona Naghi, Angela Daşchievici, Rodica Moişanu Costinescu, Dana Popescu, Liliana Mihailov, toţi 16 fiind medici de familie. Diana Cimpoeşu, medic medicină de urgenţă, Florin Mitu, medic cardiolog, Vasile Drug, medic gastroenterolog, Vladimir Poroch, medic chirurgie generală, şi Mircea Onofriescu, medic obstetrică-ginecologie, sunt ceilalţi cinci medici care completează Consiliul. În mare măsură, aceştia sunt şi medicii care vor face parte din Adunarea Generală, excepţie făcând Mircea Onofriescu şi Rodica Moişanu Costinescu.

Pe lângă aceştia, vor exista nouă membri supleanţi, care vor putea ocupa locurile în eventualitatea în care se vor vacanta din diferite motive sau dacă unul dintre membri va fi suspendat. Cei nouă medici supleanţi din Consiliul Colegiului Medicilor teritorial Iaşi, în ordinea voturilor obţinute, sunt: Ionuţ Nistor, medic nefrolog, Daniel Timofte, medic chirurgie generală, Camelia Bogdănici, medic oftalmolog, Romeo Dobrin, medic psihiatru, Răzvan Socolov, medic obstetrică-ginecologie, Lucian Miron, medic oncolog, Laura Trandafir, medic pediatru, Laurenţiu Şorodoc, medic medicină internă şi Ovidiu Alexinschi, medic psihiatru.

De acum. urmează mai multe etape până la alegerea noii conduceri, formate din preşedinte, vicepreşedinţi şi secretar. Pe 17 şi 18 octombrie vor fi convocate consiliile teritoriale în vederea alegerii conducerii la nivel local şi a reprezentanţilor în adunarea generală, iar în perioada 19 -25 octombrie va fi convocat Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor România şi vor fi organizate alegerile pentru organele de conducere ale CMR.