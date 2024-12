Medicina de familie făcută la țară, unde ambulanța ajunge și la 2 ore de la apelul 112. „Uneori, trebuie să faci de toate”

„A fost o întâmplare că am ajuns și am rămas aici. Dar ne-a ajutat faptul că am fost doi și am lucrat mereu într-o echipă. Iată-ne acum, după mai bine de 30 de ani, nici nu am avut timp să ne gândim pe îndelete să plecăm. Sigur, din când în când, de-a lungul anilor, au mai fost unele gânduri, dar au fost toate trecătoare pentru că problemele s-au rezolvat și am rămas acolo”, povestește dr. Viorel Olărașu.