Medicii din Iași sunt șocați de cazul unei tinere de 22 de ani care a ajuns la a cincea cezariană. Ultima, la mai puțin de un an de la nașterea anterioară

O tânără de 22 de ani din Iași a ajuns la a cincea naștere prin cezariană. Deși este un caz izolat, medicii avertizează că tot mai multe gravide ajung să nască prin a treia sau chiar a patra cezariană, în condițiile în care recomandarea medicală este de a nu depăși două astfel de intervenții.

Dr. Mădălina Ciuhodaru, șefa Secției din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna”, a declarat că tânăra a avut prima sarcină la vârsta de 17 ani, iar de atunci a născut în fiecare an prin cezariană, fără perioade de repaus între sarcini. Medicul atrage atenția că, după o naștere prin cezariană, este recomandată o pauză de cel puțin doi ani, iar numărul total de cezariene nu ar trebui să depășească două intervenții.

„O cezariană pentru extragerea unui făt decedat”

„Printre aceste sarcini s-a numărat și una oprită din evoluție la 31 de săptămâni, fiind necesară o cezariană pentru extragerea unui făt decedat, pe fondul hipertensiunii. Așadar, una dintre intervenții a fost efectuată în contextul unei complicații severe, iar tânăra a ajuns să aibă cinci cezariene, cu intervale foarte scurte între nașteri. După a patra cezariană, copilul născut avea un an și opt luni, iar cea de-a cincea intervenție a avut loc la mai puțin de un an de la nașterea anterioară”, a precizat dr. Ciuhodaru.

Pacienta se află acum în stare stabilă, în ciuda faptului că a avut o sarcină cu risc crescut. Conform medicului, tânăra avea hipertensiune arterială, obezitate severă și anemie – hemoglobina sa fiind inițial de 7 și fiind corectată pe parcursul sarcinii până la 11 (normal este 11-12). Medicul atrage atenția că riscurile nu țin doar de numărul mare de sarcini într-un interval scurt, ci mai ales de faptul că pacienta a trecut prin cinci intervenții chirurgicale majore, aproape una în fiecare an. Chiar și în absența unei sarcini, un astfel de ritm de operații abdominale reprezintă un stres considerabil pentru organism, explică dr. Ciuhodaru, influențând negativ atât capacitatea de recuperare, cât și funcționarea organelor pelvine.

„Numărul cezarienelor este în continuă creștere. Tot mai frecvent apar cazuri în care femeile ajung la a treia sau chiar a patra cezariană, fără să fi avut pauza necesară între sarcini. Ideal ar fi ca, după o cezariană, să existe o perioadă de repaus de cel puțin doi ani, iar după două astfel de intervenții, să se evite o a treia. Există numeroase metode de contracepție moderne, de la implanturi și sterilet, până la inel vaginal, nu doar pilulele. Se nasc tot mai mulți copii prin cezariană, adesea fără indicații medicale clare și fără o abordare responsabilă asupra sănătății mamei pe termen lung”, a declarat dr. Mădălina Ciuhodaru.

Potrivit medicilor din Iași, rata nașterilor prin cezariană în România a depășit 60%.

