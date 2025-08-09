Medicii ieșeni de la UPU trag un semnal de alarmă în privința scăderii numărului de donatori de sânge. „Facem un apel către donatori”

Medicii de la UPU atrag atenția că numărul donatorilor de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină a scăzut, cauzat de plecarea studenților acasă și de începutul sezonului concediilor. Dr. Alina Pleșu, directoarea centrului, subliniază că această situație se manifestă anual.

„În această perioadă, numărul donatorilor este mai redus, însă, din fericire, nu am înregistrat accidente majore. Sângele este esențial în special pentru intervențiile chirurgicale majore, atât în chirurgia generală, cât și în ortopedie. De exemplu, o pacientă vârstnică cu fractură de femur sau bazin are nevoie obligatoriu de câteva unități de sânge pentru operație. Facem un apel către donatori, deoarece nevoia de sânge există întotdeauna”, a declarat prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD.

Medicul subliniază că luna august este perioada cu cea mai mică disponibilitate de sânge.

La fiecare donare se recoltează între 410 și 450 ml de sânge

Conform aplicației BlooDoChallenge (unde se realizează programările), orice persoană sănătoasă, aflată într-o stare bună fizică și psihică, care nu a suferit intervenții chirurgicale în ultimele șase luni, poate dona sânge. Donatorii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani și o greutate minimă de 60 kg. Centrul de Transfuzie Sanguină din Iași, situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 21, este deschis de luni până vineri, între orele 07:30 și 13:30. În ziua donării, este recomandat să se consume apă, cafea fără lapte sau ceai și o gustare ușoară, cum ar fi o felie de pâine prăjită sau biscuiți. La fiecare donare se recoltează între 410 și 450 ml de sânge, volum care se reface în câteva ore, iar refacerea completă biologică durează aproximativ două săptămâni. Pentru siguranța donatorilor, trusele utilizate sunt sterile și de unică folosință.

Publicitate și alte recomandări video