Medicii pot face din nou transplant pulmonar la Spitalul Sfânta Maria din Capitală

Femeia este dependentă de oxigen non-stop, dar şi de ajutorul celor apropiaţi. Ea a povestit emoţionată cât de greu i-a fost la propria nuntă, când s-a simţit rău, iar alături i-au fost o bună parte din timp medicii de pe ambulanţă. Vestea că se poate face din nou transplant pulmonar la Spitalul Sfânta Maria o bucură enorm, însă atrage atenţia asupra altei probleme cu care se confruntă pacienţii care au nevoie de transplant: lipsa donatorilor.

Adriana Simion: “Conştientizarea donării, foarte importantă”

“În urmă cu 9 ani am fost depistată cu emfizem pulmonar, o afecţiune care distruge în totalitate plămânii şi care la un moment dat necesită transplant pulmonar. De doi ani sunt pe lista de transplant pulmonar, aşteptând organul care mă poate salva. Situaţia este din ce în ce mai grea, oriunde mă duc, sunt foarte redusă în a merge, a face efort, tot timpul trebuie să fiu în preajma cuiva, tot timpul să am oxigenul după mine, sunt dependentă 24 din 24 de ore de oxigen.

A fost groaznic, am fost foarte încăpăţânată că am vrut să fac cununia civilă, să ne căsătorim, şi cu toate că situaţia nu era destul de ok nici atunci, şi atunci eram dependentă de oxigen, a fost destul de rău, toată noaptea am fost monitorizată de ambulanţă, pe perfuzii, eu nu prea am fost prezentă acolo, la propria mea nuntă, dar totuşi am vrut să se întâmple, am vrut să fac nunta. Nici nu vă pot exprima în cuvinte ceea ce înseamnă să fii conectat la un aparat de oxigen şi pur şi simpu să nu poţi respira chiar şi de multe ori cu oxigenul, este crunt.

Este o veste minunată, este o veste foarte bună, pentru că avem mai multe şanse, atât timp cât în ţară la noi nu se făcea transplant pulmonar s-a făcut un acord cu Italia dar vă daţi seama că nouă ne convine foarte mult să fie în propria noastră ţară, este altceva, este mult mai uşor pentru noi pacienţii să ne deplasăm, având în vedere că suntem foarte greu de deplasat, dar să mai mergem şi în altă ţară.

Ce considerăm noi ca pacienţi, şi de ce ne-am lovit de-a lungul timpului, este lipsa organelor, pentru că, dacă nu sunt organe, nici noi nu avem o şansă la viaţă. Conştientizarea donării este foarte importantă, pentru că sunt foarte mulţi oameni care aşteaptă un organ şi de multe ori nu pot să aibă şansa sau norocul să primească un organ. Să se înţeleagă că, dacă nu sunt organe, nici noi, pacienţii care suntem pe listă, nu o să putem să beneficiem de o altă şansă la viaţă. Sunt medicii care vor să ajute, dar dânşii nu pot face minuni, dacă nu au organe pur şi simplu nu au ce să facă”, a declarat pentru News.ro Adriana Simion, unul dintre cei 6 pacienţi trecuţi pe lista de aşteptare pentru un transplant pulmonar.

Monica Althamer, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, a explicat pentru News.ro că Spitalul Sfânta Maria din Capitală a primit din nou acreditare pentru a putea face transplant pulmonar. Echipele Agenţiei Naţionale de Transplant, dar şi ale Direcţiei de Sănătate Publică, au verificat condiţiile din unitatea sanitară astfel încât să fie indeplinite criteriile necesare bunei funcţionări a centrului de transplant pulmonar.

Monica Althamer: Urmează să fie reevaluaţi pacienţii, în toată ţara sunt pacienţi care primesc recomandare de la medicii lor curanţi.

“Pentru acreditarea unui spital se urmează nişte paşi legali, sunt normative în vigoare care prevăd ce anume se verifică, verificarea o face Agenţia Naţională de Transplant,împreună cu Direcţia de Sănătate Publică. Primul pas în acreditarea unui centru este depunerea dosarului. Dosarul s-a aprobat, s-au făcut toate verificările, Sfânta Maria are din nou program de transplant pulmonar. De acum înainte îşi reiau activitatea, Sf. Maria a transplantat deja 8 pacienţi în intervalul 2018 - 2020, activitatea lor continuă.

Activitatea de transplant depinde în primul rând de donatori. Mesajul principal de Ziua Transplantului (n.red sărbătorită pe 4 iunie) acesta ar trebui să fie: Transplantul se sprijină pe ajutorul celor care decid să doneze organe, ţesuturi pentru a oferi viaţă celor care aşteaptă. Primul pas este să avem donatori”, a precizat pentru News.ro secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Monica Althamer.

Erau 6 pacienţi în martie 2021 pe lista de aşteptare pentru un transplant pulmonar, însă pacienţii aflaţi în aşteptare vor fi reevaluaţi, spune Monica Althamer, pentru că există pacienţi în ţară care primesc recomandare pentru transplant pulmonar de la medicii lor curanţi. Cazurile complexe şi cazurile pediatrice, trimise în continuare la centre de transplant din străinătate. România nu are un program de transplant pediatric

“Sper că pacienţii au primit vestea cu bucurie pentru că este o şansă în plus pentru pacienţii români care au nevoie de transplant pulmonar, numărul pacienţilor este în mişcare. Pe lista de transplant a României erau şase pacienţi în martie, când a expirat acreditarea centrului Sfânta Maria, urmează să fie reevaluaţi pacienţii pentru că, între timp, în toată ţara sunt pacienţi care primesc recomandare de la medicii lor curanţi, medicul curant trimite către centru dosarul pacienţilor, să vedem acum câte dosare vor ajunge la Sf. Maria.

Ceea ce trebuie clarificat cu privire la acordul pe care România l-a semnat cu Agenţia de Transplant din Italia: Orice centru de transplant aflat la început transplantează cazuri mai puţin complexe. În acelaşi timp, nu avem program de transplant pediatric, nu avem un centru, deci acest acord este menit să sprijine România pentru ceea ce nu se poate face aici. Acordul funcţionează şi este important că Agenţia Naţională de Transplant a reuşit să-l încheie. Colaborarea între state este normală şi este utilă şi în plan educaţional , inclusiv la Sfânta Maria beneficiem de ajutorul unui medic care vine voluntar din altă ţară”, a declarat pentru News.ro Monica Althamer.

Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, medicul Radu Zamfir: “Numărul maxim de pacienţi români transplantaţi în Italia anual este 5, ei ne fac doar cazurile complexe şi pediatrice care nu pot fi făcute la noi”

Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant a explicat pentru News.ro că activitatea de transplant în România se va dezvolta şi mai mult în perioada următoare, astfel încât mai mulţi pacienţi de pe listele de aşteptare să primească şanse în plus la viaţă. Un sistem national de prelevare multiorgan şi acorduri de colaborare cu alte ţări, printre priorităţi. O parte a cazurilor complexe sunt trimise spre alte centre din străinătate. 5 este numărul maxim de pacienţi români transplantaţi în Italia.

“În urma acordului cu Italia referitor la transplantul pulmonar, cinci pacienţi au fost incluşi pe listă şi se află în evaluare în centrele din Italia. Numărul maxim de pacienţi români transplantaţi în Italia anual este 5. Dacă avem un centru funcţional ei ne fac cazurile complexe şi pediatrice care nu pot fi făcute la noi. Atâta timp cât centrul nostru e functional, nu se transplantează în italia decât cazurile care obţin negaţie de la Sfânta Maria.

Pregătim un sistem national de prelevare multiorgan care să includă medicii care efectuează această procedură într-un sistem tip gardă dedicat. Se vor relua cursurile de pregătire profesională în activitatea de transplant, atât în ţară, cât şi în străinătate. O altă direcţie prin care ANT doreşte extinderea pool-ului de grefe disponibile este realizarea de acorduri cu ţările vecine. Avem un acord semnat cu Republica Moldova şi unul în curs de finalizare cu Bulgaria, cât şi un acord finalizat cu Italia, refritor la transplantul pulmonar, o plasă de siguranţă pentru cazurile ce nu pot fi transplantate în ţară”, a explicat medicul Radu Zamfir.

Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant a vorbit şi despre importanţa înfiinţării unor bănci de multiţesut dar şi despre faptul că a propus modificări legislative care să permită extinderea activităţii de transplant tisular – cornee, piele, cât şi de transplant de organe. (n.red altele decât cele care se fac la ora actuală în România, printre care şi transplantul de uter).

În acest moment pe lista de aşteptare la Agenţia Naţională de Transplant 29 de oameni aşteaptă să facă un transplant cardiac, 2644 sunt trecuţi pe listă pentru transplant de celule reproductive – embriotransfer, 606 oameni aşteaptă să facă un transplant de celule stem hematopoietice, 269 au nevoie de un transplant de cornee, 419 au nevoie de un transplant hepatic, 89 sunt trecuţi pe listă pentru transplant os-tendon (cei mai mulţi fiind la Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Foişor: 58), 6 persoane au nevoie de un transplant pulmonar iar 3162 de români aşteaptă să facă un transplant renal.

Cititi si: Două transplanturi de rinichi într-o singură noapte