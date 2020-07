Medicii voluntari în focarul din județul vecin: „Au fost tragedii văzute cu ochii noștri”

Dr. Ionuț Nistor este medic primar nefrolog la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași și a fost printre primii medici care au făcut cerere la Direcția de Sănătate Publică Iași, fiind astfel detașat pentru o perioadă de trei săptămâni la spitalul sucevean, chiar de pe data de 3 aprilie. Medicul s-a transferat la cerere pentru a prelua o secție de 28 de paturi care funcționa la capacitate maximă.

„Riscuri există peste tot, acestea există chiar și în Iași. Am plecat pentru că am mai lucrat în Suceava în perioada în care eram rezident și cunoșteam colectivul, eram în contact cu medicii și știam atunci când s-au îmbolnăvit că rămâne un gol foarte mare. În același timp, știam că sunt foarte mulți pacienți cu insuficiență renală în Suceava care au nevoie de tratament. Pacientul cu dializă este special, are nevoie de ajutor specializat care poate fi dat de medici nefrologi”, a povestit medicul ieșean.

A doua zi, pe 4 aprilie, Spitalul Județean din Suceava a solicitat către Direcția de Sănătate Publică din Iași sprijin cu suplimentarea personalului medical pentru că unitatea medicală se afla atunci în situația în care nu își mai putea desfășura activitatea medicală. Aveau nevoie de 135 de medici, asistenți și personal auxiliar pe 12 specialități medicale: neurochirurgie, chirurgie plastică, chirurgie vasculară, cardiologie, chirurgie generală, pneumologie, ortopedie-traumatologie, urologie, oncologie, ORL, pediatrie, dar și în Unitatea de Primire a Urgențelor.

Medicul spune că perioada de trei săptămâni petrecută acolo a fost o experiență care a ajutat și în același timp, a fost de ajutor, spitalul fiind atunci la o zi după ce conducerea fusese preluată de medicii militari.

Crede că schimbarea conducerii la acel moment a reușit să pună pe picioare unitatea medicală pentru că în mai puțin de o lună au fost gândite și puse în funcțiune circuite epidemiologice, a fost testat personalul medical și s-a făcut o inventariere completă a secției. Medicul își amintește că până în ultima clipă a lucrat cu secția plină de pacienți, fiind persoane dializate și depistate pozitiv cu COVID-19.

„Majoritatea pacienților spuneau că principala problemă era dificultatea de a respira, aveau durere torcacică, abdominală, tuse. Tratamentul nu era ușor de tolerat, cu multe efecte adverse, de multe ori am fost nevoiți să oprim administrarea acestuia. Au fost tragedii văzute cu ochii noștri, un pacient care făcea dializă ne-a spus că și soția lui era internată, însă la Anestezie și Terapie Intensivă”, a precizat dr. Nistor.

Doctorul a fost detașat împreună cu două colege rezidente, Irina Matceac și Iuliana Tudor, care au spus că pentru ele experiența a fost „o ieșire din zona de confort” și că, deși au stat în preajma bolnavilor de coronavirus, au reușit să își învingă frica. „Lucrurile pe care le facem noi, ca rezidenți, sunt diferite. Cred că am avut sentimentul de utilitate mai mult decât în mod normal, cumva acesta este și idealul meseriei de medic, să ajutăm oamenii”, a precizat Iuliana Tudor.

Medicii spun că una dintre dificultățile întâmpinate a fost purtarea echipamentului complet de protecție, care nu permite corpului să respire, însă cu care au reușit să se obișnuiască treptat. „Ești ca într-o saună, cu trei rânduri de mănuși, ochelari, vizieră, mască de protecție superioară. Intervine o anumită obișnuință, însă nu este ușor de purtat”, au explicat aceștia.

