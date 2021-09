Medicul Beatrice Mahler: Nu cred că va fi mai bine în acest val, din contră

Beatrice Mahler a fost întrebată, duminică, la Digi 24, dacă valul patru al pandemiei va fi mai rău decât celelalte. “În vară credeam că o să fie mai bine, dar la cum percepem în acest moment creşterea numărului de cazuri, dar la cum se vede din partea unde suntem noi, cadrele medicale, modul în care sunt afectaţi pacienţii şi cazurile care ne vin la spital, nu cred că va fi mai bine în acest val, din contră, cred că nu vom avea exemplul Marii Britanii în care spitalele să nu fie atât de pline, în România va fi greu, va fi greu în spitale”, a afirmat Mahler.

Întrebată în cât timp România va ajunge la zece mii de cazuri pe zi în acest ritm, Beatrice Mahler a răspuns: “Cred că la două săptămâni după ce începem şcolile ajungem să dublăm, dacă nu să triplăm această cifră şi cred că în octombrie, dacă nu înţelegem că trebuie să respectăm regulile şi să purtăm mască şi să revenim la regula care limitează transmiterea infecţiei, octombrie va fi o lună care va duce către zece mii de cazuri”.

Managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” a constatat o severitate a manifestărilor şi o evoluţie mai rapidă către terapie intensivă a pacienţilor care se internează. “Atunci când vezi că tot mai mulţi tineri sunt bolnavi, în terapie intensivă avem şapte pacienţi, din cei şapte cinci sunt intubaţi, avem o severitate a manifestărilor, o evoluţie mult mai rapidă către terapie intensivă a pacienţilor care se internează. (...) Pentru o anumită categorie de pacienţi gravitatea formelor atunci când vorbim de tulpina Delta este mai mare”, a explicat Beatrice Mahler.

Ea a precizat că boala evoluează la unele persoane în ciuda tratamentului care le este aplicat. “Unii sunt revoltaţi dintre cei internaţi, spunând că sigur se simt mai rău pentru că au venit în spital. Am avut această replică: am venit în spital şi mă simt mai rău decât când am venit. Pentru că boala evoluează la unele persoane în ciuda tratamentului. Nu sunt mulţi, e adevărat, e o categorie mică, dar atunci când vorba de tine chiar nu înţelegi ce se întâmplă”, a mai declarat Beatrice Mahler.