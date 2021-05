Medicul Cătălin Denciu, ars în spitalul din Piatra Neamț, a revenit temporar acasă

Catalin Denciu, medicul de 48 de ani care a suferit arsuri grave in incendiul izbucnit in sectia COVID de la Spitalul Judetean Piatra Neamt, a fost externat din unitatea medicala din Belgia.

Potrivit unor apropiati ai familiei Denciu, medicul impreuna cu sotia sa au revenit acasa, la Piatra Neamt, inainte de sarbatorile pascale.

Catalin Denciu a fost ranit foarte grav in incendiul izbucnit pe 14 noiembrie in spitalul din Piatra Neamt, avand arsuri de gradul 2 si 3 pe 40% din suprafata corpului. Autoritatile romane au decis sa-l transfere de urgenta, cu un avion, la Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia.

Din cauza severitatii ranilor, medicului Denciu i-a fost indusa coma fortata timp de trei saptamani. Abia in ianuarie 2021, a fost externat de la terapie intensiva intr-un salon al spitalului unde a inceput recuperarea. Procesul va dura inca o perioada indelungata.

Sotia l-a insotit in spitalul belgian, unde a locuit intr-o camera destinata personalului militar. Dupa o scurta vacanta in Romania, cei doi soti ar urma sa se intoarca, pentru a continua tratamentul de recuperare, la Spitalul Sfantul Luca din Belgia, acolo unde Catalin Denciu a lucrat ca anestezist inainte de a se intoarce in Romania, la spitalul din Piatra Neamt.

