Medicul Musta: Nu vor exista 'zero riscuri' în cazul trimiterii copiilor la şcoală

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara a explicat, într-un mesaj postat pe Facebook, care este rolul unităţilor de învăţământ, al administraţiei, părinţilor şi cadrelor didactice, odată cu debutul noului an şcolar. Doctorul a avertizat că nu vor exista ”zero riscuri” în cazul trimiterii copiilor la şcoală.

”Începerea şcolii cu responsabilitate, implicare şi dialog constructiv. Revin pe acest subiect pentru că ştiu cât de important este şi ce implicaţii are, nu doar asupra copiilor. Am spus şi anterior că sunt evidente pentru dezvoltarea copiilor avantajele educaţiei realizate la şcoală, atât pentru transmiterea şi asimilarea informaţiilor, cât şi pentru socializare. În acelaşi timp, este bine să înţelegem încă de pe acum că nu vor exista 'zero riscuri' în cazul trimiterii copiilor la şcoală, aşa cum de fapt, nici înainte de această pandemie, nimeni nu putea garanta faptul că prin prezenţa la şcoală copiii nu se puteau îmbolnăvi de alte boli transmisibile (mai uşoare sau mai severe) sau că nu ar putea transmite apoi astfel de boli celor din familie. Sigur că acum suntem în situaţia în care ştim de prezenţa acestui virus în comunitate, dar ştim deja şi câteva măsuri prin care putem preveni transmiterea acestuia, inclusiv în şcoli. Important este ca aceste măsuri să fie şi respectate, în permanenţă”, îşi începe medicul Virgil Musta mesajul.

Doctorul remarcă faptul că prezenţa virusului este ”o situaţie neobişnuită”, dar care poate fi depăşită.

”Eu cred că este o situaţie neobişnuită, dificilă, dar care poate fi depăşită numai prin înţelegerea clară şi asumarea rolului fiecărei părţi implicate, cât şi printr-o implicare şi dialog constructiv permanent între aceste părţi. Este vorba de fapt despre un parteneriat funcţional între aceste părţi, astfel încât să nu înceapă să dea vina unii pe alţii, ci să existe implicare, responsabilitate şi comunicare transparentă continuă”, scrie medicul.