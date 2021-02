Meghan Markle, soţia prinţului Harry, a câştigat procesul contra tabloidului Mail on Sunday

Meghan Markle, soţia prinţului Harry, a câştigat procesul în Marea Britanie contra trustului care editează tabloidul Mail on Sunday, pe care l-a dat în judecată pentru încălcarea vieţii private după publicarea unei scrisori adresate tatălui ei, notează AFP.

Este o victorie majoră în bătălia angajată de cuplul princiar contra presei nemiloase în ceea ce-i priveşte. Fosta actriţă americană şi fiul prinţesei Diana, moartă în timp ce era urmărită de paparazzi în 1997 la Paris, au invocat presiunea mediatică ca principal motiv al retragerii lor din familia regală, din aprilie 2020 şi au lansat procese contra mai multor publicaţii.

Meghan Markle, 39 de ani, reproşa Associated Newspapers - care editează site-ul Mail Online, Daily Mail şi versiunea sa duminicală Mail on Sunday - că i-a afectat viaţa privată publicând extrase dintr-o scrisoare adresată în august 2018 tatălui ei Thomas Markle, 76 de ani, cu care nu are o relaţie apropiată.

"Reclamanta ar fi putut în mod rezonabil să se aştepte ca conţinutul scrisorii să rămână privat", a spus judecătorul Mark Warby, de la Înalta Curte din Londra.

Aceasta din urmă a fost solicitată în ianuarie de avocaţii lui Meghan Markle să se pronunţe fără să mai aştepte un proces, care ar fi putut bogat în dezvăluirir despre cuplul şi nepotul reginei Elizabeth a II-a, inslatat în California.

"Pentru aceste publicaţii, este un joc. Pentru mine şi atâţia alţii, este viaţă adevărată, relaţii adevărate şi o tristeţe foarte reală. Răul pe care l-au cauzat şi pe care continuă să-l provoace este profund", a reacţionat ducesa de Sussex, denunţând "practici dezumanizante".

"Nu puteţi lua viaţa privată a cuiva şi să o exploataţi (...) aşa cum a făcut-o inculpatul acum doi ani", a adăugat ea. Judecătorul a estimat şi că publicarea scrisorii, în februarie 2019, a încălcat drepturi de autor. O audiere pentru a determina următoarele etape ale procedurii a fost fixată pe 2 martie.