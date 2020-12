Melania Medeleanu: „Virusul e inca aici. Antidotul a ajuns si el. Choose life”

Melania Medeleanu, fondatoarea MagiCAMP, a lansat o pledoarie în favoarea vaccinării arătând că, în final, e vorba de o alegere.

„Ne vaccinam de frica. Asa cum unii oameni NU se vaccineaza de frica. Si unii si ceilalti decidem pe baza unei emotii. Frica vs stiinta. Emotie vs Ratiune.

Parintii Sabinei au murit la distanta de o saptamana. Intai mama, apoi tatal. Bunicii au scapat. Colegul meu, Bebe, a murit si el. Am prieteni si vecini care au stat saptamani intregi in spital. Eu insami am trecut prin boala dar am dus-o pe picioare. Covid ne-a dat viata peste cap, ne-a furat rude si prieteni, ne-a pus in pericol familiile, ne-a luat sursele de venit, ne-a facut planurile harcea parcea.

E inca aici, la panda, cu aceeasi forta ca in prima zi, in timp ce puterile noastre scad cu fiecare clipa. Medicii sunt surmenati si risca sa greseasca mai mult, noi suntem obositi si, deci, mai irascibili, mai putin rabdatori, gata sa izbucnim de la fleacuri pe care altadata le-am fi ignorat.

Daca exista o sansa ca toate astea sa se termine, sansa asta e vaccinul. Teoretic, am inca anticorpi si, tot teoretic, daca am trecut usor prima data prin boala, sunt tentata sa cred ca in cazul unei reinfectari voi fi din nou bine. Dar am parinti si am prieteni si colegi si mi-e dor sa-i vad, sa-i strang in brate, sa mergem la concerte impreuna, sa reiau cursurile cu ei in fata mea. Mi-e dor de normalitate. Cand imi va veni randul, o sa ma vaccinez. Pentru mine si pentru cei pe care-i vreau aproape. Daca as suferi de o boala cronica, mi-as intreba medicul inainte.

Aleg sa cred in stiinta. Ne-a salvat de multe ori. Sunt riscuri de data asta? Nu am garantii. Dar nu avem niciodata cand e vorba de medicina. Am vazut insa riscurile la care ne expune virusul. Aleg sa-l combat cu singurele arme pe care le am: cele date de stiinta. Si cu gandul ca pot sa-i dau stiintei o mana de ajutor pe viitor prin ce mananc, prin cum aleg sa traiesc, asa incat, in cazul unui nou virus, corpul meu sa fie putin mai pregatit.

Virusul e inca aici. Antidotul a ajuns si el. Choose life”, a scris Melania Medelanu pe FB.