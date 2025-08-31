MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Mercato: Chelsea l-a rechemat la echipă pe Nicolas Jackson, aflat la Munchen pentru a fi împrumutat la Bayern

De Redacția
duminică, 31 august 2025, 15:54
1 MIN
Mercato: Chelsea l-a rechemat la echipă pe Nicolas Jackson, aflat la Munchen pentru a fi împrumutat la Bayern

În timp ce se afla la München pentru a finaliza împrumutul său la Bayern, atacantul Nicolas Jackson a fost rechemat de Chelsea sâmbătă, după accidentarea lui Liam Delap, scrie news.ro.

Totul era aproape finalizat: după ce s-a deplasat în Bavaria pentru a efectua vizita medicală şi a semna cu Bayern München în cadrul unui împrumut, Nicolas Jackson a aflat că Chelsea s-a opus brusc plecării atacantului său, sâmbătă după-amiază. Accidentat în timpul victoriei cu Fulham (2-0), Liam Delap ar urma să fie absent „între şase şi opt săptămâni”, potrivit antrenorului său Enzo Maresca. Un eveniment care a determinat clubul londonez să dorească revenirea lui Jackson.

„Chelsea ne-a informat că doreşte să-l readucă pe jucător, deşi noi ajunsesem la un acord cu o zi înainte şi obţinusem permisiunea de a organiza vizita medicală”, a spus directorul sportiv al Bayernului, Max Eberl, citat de Sky. „Acum, situaţia este următoarea: jucătorul se află la München şi trebuie să-l lăsăm să plece.”

Tot potrivit Sky, împrumutul internaţionalului senegalez în vârstă de 24 de ani (19 selecţii, 1 gol) ar fi îngheţat, dar nu încă anulat definitiv. Cele două cluburi ar continua negocierile pentru a găsi o soluţie, în timp ce fostul jucător al Villarreal ar fi dezamăgit că nu poate să se alăture Bayernului.

Etichete: Bayern Munchen, chelsea

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network