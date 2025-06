Merele, în prag de criză: recolte compromise, piață invadată de importuri, stocuri nevândute. De ce au ajuns atât de scumpe la Iași?

Prețul merelor a crescut cu procente bune în ultimele luni în România, atât în piețele locale, cât și în marile rețele de magazine. Recolta modestă din 2024, combinată cu cererea sezonieră și estimările marilor cultivatori pentru toamna acestui an au dus la scumpiri greu de ignorat pentru consumatori. Și în Iași prețurile au avansat accelerat, costurile ridicate cu energia și input-urile – s-au resimțit și aici, în mod direct, în prețurile finale. De altfel, pomicultorii din capitala Moldovei avertizează că 2025 este printre cei mai slabi din ultimii ani, de aici și prețurile mai ridicate la raft.

„Mere puține, foarte puține! Au înghețat. Nu sunt mere anul acesta. Cred că putem spune că e cel mai prost an. Și anul trecut a fost slab, dar totuși am avut ceva. Însă anul acesta a fost înghețul acela și primăvara timpurie și după Paști a revenit frigul, plus o secetă puternică” , a explicat Viorica Airinei, administratorul fermei Agrofruct Plugari, pentru „Ziarul de Iași”.

Estimările privind producția confirmă pesimismul.

În livada sa din Plugari, pe o suprafață de 65 ha, se găsesc atât soiuri de origine străină, cât și autohtonă, de la mere Golden, Starkrimson, Idared până la Auriu de Bistrița, fructe care odată ce au fost culese ajung la Vaslui, la Agrana Juice Romania, o fabrică de sucuri concentrate de mere, cu acționariat 100% austriac. Sucurile fabricate aici ajung toate la export, în timp ce rafturile magazinelor din țara noastră abundă de produse de import. Chiar și când vine vorba de mere, cel mai consumat fruct de către români, în marile lanțuri de magazine din țara noastră, polonezii sunt lideri de piață.

Ieri, de exemplu, în supermarketurile din Iași, prețul merelor la raft îl depășea chiar și pe cel al portocalelor: 7,49 de lei/kg pentru mere Golden și Idared din Polonia, în timp ce portocalele din Egipt erau la un preț de 6.99 de lei/kg. Cu așa produse la raft, nici nu este de mirare de ce cultivatorii români nu reușesc să ia pe mere atât cât se cheltuie într-o livadă.

„Nu, categoric, nu ne amortizăm cheltuielile cu diferența de preț dintre cel de producție și cel de vânzare! Păi, într-un an de zile, la suprafața mea de livadă pe care o am consum cu pesticide, tratamente, 8-9 miliarde (n.r. – lei vechi) și asta fără plata mecanizatorilor. Foarte scumpe inputurile acestea” , a mai completat administratorul Agrofruct Plugari.

Perspectivele pentru o eventuală ieftinire sunt sumbre, chiar dacă pe piață încep să apară fructe de sezon: „Nu cred că o să scadă prețul la mere acum, chiar dacă au apărut fructele de sezon, cireșele.” Și asta, din simplul motiv că nici producția de cireșe autohtone din acest an nu a fost una bună, de aici și prețul de vânzare încă piperat.

În cunoscuta piață en-gros din Sudul Iașului (CUG), oferta de mere este atât de redusă încât poate fi numărată pe degete. În dimineața zilei de ieri, doar doi producători aveau marfă la volum, prețurile oscilând între 5,5 și 6,5 lei/kg. La tarabele de desfacere cu vânzare la kilogram, prețul era chiar mai mare – 7 lei. Unul dintre cei doi comercianți en-gros chiar a mărturisit dezamăgit că nu a mai întâlnit în toată activitatea lor un an atât de prost ca acesta la mere: „Am cumpărat un tir de mere roșii și nu am ce face, stau cu ele pe paleți.”

În schimb, piața abundă în fructe de sezon, majoritatea de import: piersici, caise, pepeni sau struguri. Situația este accentuată de un dezechilibru între costul de achiziție și cel de vânzare, apreciază comercianții.

„Prețul de vânzare de la producătorii mari depășește 6 lei, iar licitațiile unde am fost înscrisă aveau oferte de 4 lei/kg. Vă dați seama că am vândut cu doi lei în pierdere, fără să luăm în calcul transport, depozitare, angajați etc. Nu știu ce s-a întâmplat, dar vă spun că inclusiv la București, la marii producători de acolo, nu am reușit să cumpăr cu mai puțin de 6 lei pe kilogram și asta la cantități foarte mari. Nu știu ce se întâmplă, niciodată n-am fost în situația să nu pot da mere. Nu mă mai ating anul ăsta de ele”, s-a mai plâns vânzătoarea.