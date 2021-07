Mesajul managerului Operei din Iași după ce s-a aflat că revine Beatrice Rancea

"Astăzi a încetat mandatul meu interimar la conducerea Operei ieșene. A fost o reală provocare și am convingerea că i-am făcut față cu succes. Dincolo, însă, de ceea ce am reușit să realizez în aceste 4 luni (rezultatele sunt redate detaliat în cele 2 rapoarte pe care le-am publicat pe www.operaiasi.ro), cea mai importantă fațetă a acestei perioade e dată de faptul că am cunoscut oameni minunați, profesioniști și dăruiți publicului, atât în sfera artistică, precum și în cea tehnică și administrativă. Nu aș fi putut face nimic dacă nu ar fi existat sprijinul lor. Le transmit, ca atare, întreaga mea recunoștință și adresez mulțumirile mele membrilor și invitaților Consiliului Artistic, membrilor și invitaților Consiliului de Administrație, tuturor partenerilor ONRI, din mediul cultural, academic și artistic, ca și din mass-media. Pentru publicul Operei, o reverență aparte. Tenorului Andrei Fermesanu îi mulțumesc în mod special pentru prietenia lui plină de farmec, pentru ceea ce m-a ajutat să învăț despre lumea teatrului liric și, evident, pentru modelul de management colaborativ pe care amândoi l-am promovat. Nu în ultimul rand, ii mulțumesc Domnului Ministru Bogdan Gheorghiu pentru încrederea de a mă fi numit în această poziție onorantă și pentru sprijinul acordat pe parcursul interimatului. Mult succes pe mai departe, ONRI!", a scris Daniel Șandru pe Facebook.

Beatrice Rancea și colaboratorii acesteia au scăpat de controlul judiciar. Magistrații Tribunalului au admis plângerile depuse de Rancea, șeful de partidă Alighieri Iațâc, asistentul de scenografie Maria Eșanu, șeful serviciului decoruri Gheorghe Iordache, directorul tehnic scenă Laura Maria Vlădoiu și de administratorul a două firme aflate în relații financiare cu Opera, Mariana Stoiciu.

"Instanța a decis suspendarea temporara cauzată de interdicţie. Cauzele care au condus la suspendare nu mai există. Deci, da, se reia contractul dintre Beatrice Rancea şi ONRI", a declarat Andras Istvan Demeter, ministru secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.

Procurorii DIICOT o acuză pe Beatrice Rancea de constituirea unui grup infracțional organizat care și-ar fi desfășurat activitatea pe parcursul a peste șase ani. Acțiunile grupului vizau delapidarea subvențiilor acordate Operei de către Ministerul Culturii, prin achiziții nejustificate sau cheltuieli exagerate cu chiriile și colaboratorii. Valoarea prejudiciului este apreciată de procurori la 5 milioane lei.