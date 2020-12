Mesajul medicilor pentru românii sceptici față de vaccinul anti-COVID

970 de cadre medicale s-au vaccinat duminică, în ziua în care a început campania de vaccinare anti-COVID în România, și niciunul nu a avut reacții adverse. Medicul Adrian Marinescu, de la Institutul Matei Balș, este printre cei care au primit astăzi prima doză de vaccin.

„Din păcate, toți trecem printr-o pandemie și parcă am avut impresia până la momentul vaccinului că suntem într-un tunel care nu se mai termină și ne-am dorit să vedem acea luminiță. Tot ce înseamnă măsuri de prevenție rezolvă doar pe moment, reinfectările pot să apară și acceastă soluție, chiar dacă nu va rezolva peste noapte, e ceea ce ne-am dorit”, a spus Adrian Marinescu.

„Pentru sceptici aș spune că puterea exemplului va conta foarte mult, iar faptul că în final aceste mesaje transmise unitar, transparent și plecând de la dovezi solide, ac dovezi vor arăta foarte clar că în final, dacă punem în balanță beneficiile legate de vaccin și ceea ce înseamnă că scăpăm de îmbolnăviri, adică de forme severe, cred că balanța va înclina spre vaccin”, a spus el.

În privința sondajelor care arată că circa 30% dintre români sunt indeciși în privința vaccinării, iar alți 30% spun că nu se vor vaccina, Marinescu este de părere că numărul acestora va scădea.

Sandra Alexiu, preşedinte al Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, vorbește de asemenea despre puterea exemplului. Ea spune că oameni cunoscuți – politicieni, medici sau alte personalități în care lumea are încredere ar trebui să se vaccineze public.

„Cu ocazia fiecărei campanii de vaccinare anrigripală am sugerat că este cazul ca persoane publice să vină să facă asta, pentru că am văzut alte țări unde campaniile de vaccinare antigripală debutează cu persoane publice. Dacă lumea te cunoaște și are încredere în tine, și tu poți să ajuți lumea dând înapoi acest potențial de încredere pe care l-ai căpătat într-o misiune care e extrem de importantă pentru sănătatea tuturor”, a explicat ea.

„Am văzut că aceia care sunt sceptici sau nu au toate informațiile așteptau să se publice toată documentația, ceea ce s-a și întâmplat, fie să se vadă ce vor păți primii vaccinați. Noi avem deja experiența asta, pentru că tot urmărim ce se întâmplă cu cei vaccinați în SUA și Marea Britanie, deci lucrurile au început să se așeze pe o pantă ascendentă. Lumea a început să capete încredere și dacă și în România lucrurile au început și suntem după o zi plină, în care s-au consumat aproape 1000 de doze și n-a apărut nicio reacție adversă”, a spus ea.

