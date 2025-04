Messi: Aş minţi dacă aş spune că nu mă gândesc la Cupa Mondială din 2026

La aproape 38 de ani şi la trei ani după titlul mondial cucerit în Qatar, legendarul argentinian a lăsat deschisă posibilitatea de a participa la Cupa Mondială din 2026. „Aş minţi dacă aş spune că nu mă gândesc la asta”, recunoaşte el. „(Cupa Mondială din 2026) este departe, dar în acelaşi timp se apropie rapid”.

„Sezonul trecut am ratat câteva meciuri din cauza accidentărilor, aşa că nu am fost 100%. Mă simt bine în acest sezon, dar va fi unul lung, mai ales că urmează Cupa Mondială a Cluburilor”, a adăugat el, ”Nu vreau să iau o decizie încă, iau lucrurile pas cu pas”.

În ciuda trecerii timpului, argentinianul este ferm convins că va dori întotdeauna să câştige: „Această natură competitivă nu mă va părăsi niciodată, pentru că face parte din mine. Aşa am fost educat. Iubesc victoria şi competiţia”.

Argentinianul a vorbit şi despre punctul culminant al carierei sale: câştigarea titlului mondial în Qatar. „Nu pot cere nimic mai mult. Îmi lipsea Cupa Mondială şi am câştigat-o. Am câştigat totul”. „Intenţionam să mă întorc la Barcelona, să mă întorc la casa mea. Dar asta nu a fost posibil. Câştigarea Cupei Mondiale a avut un mare impact asupra acestei decizii. Este clar că nu am vrut să joc pentru un alt club din Europa”.

Messi a vorbit de asemenea despre admiraţia sa nedisimulată pentru Pep Guardiola, fostul său antrenor la Barcelona între 2008 şi 2012. „Pep Guardiola este din altă lume. Este diferit, vede lucruri pe care nimeni altcineva nu le vede. El a schimbat fotbalul”.

În cele din urmă, Léo Messi l-a lăudat pe Lamine Yamal, noul star al Barça şi La Roja. „Este impresionant ce face Lamine Yamal. Are doar 17 ani şi este încă în creştere. El încă se va dezvolta ca jucător şi va adăuga lucruri la jocul său, la fel cum am făcut şi eu.”

