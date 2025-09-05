Messi, emoționat, după ce a înscris două goluri pentru Argentina într-un posibil ultim meci acasă

Lionel Messi s-a asigurat că va avea amintiri frumoase de la ultimul său meci de calificare pe teren propriu cu echipa naţională a Argentinei în cariera sa ilustră. Messi a marcat de două ori joi în victoria Argentinei cu 3-0 în faţa Venezuelei, în faţa unei mulţimi zgomotoase care s-a adunat la stadionul Monumental pentru a-şi lua rămas bun de la el, relatează AP, preluat de news.ro.

„Să pot termina în acest fel aici este ceea ce am visat întotdeauna”, a spus Messi. „Am trăit multe lucruri pe acest teren, atât bune, cât şi mai puţin bune, dar este întotdeauna o bucurie să joc în Argentina, în faţa fanilor noştri.”

Lionel Messi nu a dat încă niciun indiciu cu privire la momentul în care se va retrage din sportul de performanţă. Însă preliminariile Cupei Mondiale din 2030 vor începe în 2027, când el va avea 40 de ani.

Căpitanul Argentinei a marcat în minutele 39 şi 80, iar Lautaro Martinez a înscris un gol în minutul 76.

Messi are acum 36 de goluri în calificările sud-americane pentru Cupa Mondială şi rămâne liderul all-time al clasamentului marcatorilor. Coechipierul său de la Inter Miami, Luis Suarez, are 29 de goluri în calificările continentale, dar s-a retras din echipa naţională a Uruguayului. Marcelo Moreno Martins din Bolivia este al treilea, cu 22 de goluri.

Privind în viitor, Messi a clarificat că va participa la Cupa Mondială de anul viitor doar dacă se va simţi în formă fizică bună.

„Sunt entuziasmat, nerăbdător. Trăiesc fiecare zi, simţind senzaţiile. Dacă mă simt bine, mă bucur; dacă nu, prefer să nu fiu acolo”, a spus el, adăugând că cele nouă luni până la începerea turneului „sunt o perioadă lungă”.

Publicitate și alte recomandări video