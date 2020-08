Messi nu s-a prezentat la antrenamentul echipei FC Barcelona

Messi nu a fost prezent nici la testele de depistare Covid-19 de duminică.

Marţea trecută, Lionel Messi a transmis conducerii FC Barcelona că vrea să plece de la echipă.

Argentinianul mai are un an de contract cu FC Barcelona şi înţelegerea lui are o clauză de reziliere de 700 de milioane de euro. O altă clauză îi permitea jucătorului de 33 de ani ruperea unilaterală a contractului, dar a expirat la începutul lunii iunie.

Lionel Messi a sosit la Barcelona în 2000, la vârsta de 13 ani, şi a trecut prin toate categoriile de vârstă la unul dintre cele mai prestigioase cluburi din lume pentru a deveni o legendă cu şase trofee Balonul de Aur.