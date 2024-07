Meteo Moldova: Vom avea una din cele mai calde veri ale acestui secol, alături de cele din 2007 și 2012

Potrivit Meteo Moldova, aceasta ar putea fi una dintre cele mai călduroase veri din acest secol, comparabilă cu verile din 2007 și 2012, când au fost înregistrate numeroase recorduri de temperatură.

Conform unui studiu de caz realizat pe baza datelor de la stația meteorologică Iași, vara anului 2024 este perfect comparabilă cu verile din 2007 și 2012. În ceea ce privește maximele zilnice, căldura acumulată până la mijlocul verii 2024 este ușor mai redusă decât în celelalte veri, însă la nivelul minimelor diurne, vara 2024 este într-un ușor avans.

„În acest sens, am folosit un indicator care să vadă dincolo de zilele excesiv de calde sau de frecvența zilelor peste un anumit prag de temperatură, indicatori care de multe ori nu oferă o imagine foarte convingătoare a excesivității termice cumulate a verilor. Astfel, pentru Iași în cele 3 veri foarte calde (2007, 2012 și 2014), pe baza valorilor zilnice maxime de temperatură am cumulat valoarea abaterii față de pragul de 25C. Suma obținută integrează astfel și intervalele mai reci, cu maxime sub 25C, care au o capacitate remarcabilă de reducere a stresului termic în mod cumulat. Deopotrivă, în cazul temperaturilor minime diurne a fost folosit pragul de 15C. Rezultatele ne arată că, cel puțin până la mijlocul ei, vara anului 2024 se încadrează fără dubii în rândul celor mai calde veri înregistrate în regiunea Moldovei,” potrivit Meteo Moldova.