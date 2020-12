MGM are în vedere vânzarea studioului său

MGM Holdings Inc. are în vedere o vânzare a studioului de film, potrivit unei surse apropiate, scrie Variety. Studioul crede că biblioteca sa de conţinut - care include co-proprietatea francizei "James Bond" - ar fi dorită de companii care vor să-şi extindă sectoarele de streaming.

MGM a apelat la sfaturile lui Morgan Stanley şi LionTree LLC privind procesul de vânzare formală, potrivit The Wall Street Journal. LionTree a lucrat cu MGM în trecut. Pe baza acţiunilor tranzacţionat privat, compania are o valoare de piaţă de 5,5 miliarde de dolari, inclusiv datorii.

Principalul acţional al MGM este fondul Anchorage Capital, care este condus de fostul director executiv al Goldman Sachs Kevin Ulrich. Ulrich este, de asemenea, în fruntea consiliului de administraţie al MGM. MGM are o filmotecă de peste 4.000 de titluri şi 17.000 de ore de program de televiziune, inclusiv francize precum "Rocky" şi "The Hobbit", dar şi seriale ca "The Handmaid’s Tale" şi "Vikings".

În contextul în care pandemia de Covid-19 a ţinut cinematografele închise, serviciile de streaming au avut de câştigat. Luna aceasta, Warner Bros. a ţinut prima pagină a ziarelor când a anunţat că toate filmele studioului din 2021, inclusiv "Dune" şi "The matrix 4", vor fi disponibile pe HBO Max chiar dacă vor rula şi în cinematografe.

Lansarea celui de-al 25-lea film din franciza MGM "James Bond", "No Time to Die", a fost de asemenea întârziat de mai multe ori, cel ami recent pe 12 noiembrie 2020 pentru 2 aprilie 2021.

Unele dintre cele mai importante succese ale MGM din ultimii 10 ani includ "The Hobbit" şi "Skyfall" din 2012, precum şi spin-off-ul Rocky "Creed", care a avut încasări de 173 de milioane de dolari la nivel global. Printre filme celebre produse de MGM disponibile pe platformele de streaming se află "Tăcerea mieilor", "Rain Man" şi "Terminatorul".